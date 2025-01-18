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Общественность недоумевает, почему в Латвии все еще можно найти «российский сыр» 2

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2025
BB.LV
Общественность недоумевает, почему в Латвии все еще можно найти «российский сыр»

Приближается третья годовщина войны России в Украине, но тот факт, что в магазинах все еще можно купить «Российский сыр», неприятно удивляет многих граждан нашей страны. Речь идет о сыре, производимом компанией «Rankas piens», пишет la.lv.

В социальной сети «X» пользователь опубликовал фотографию этикетки российского сыра «Rankas piens» и написал: «Дорогой «Rankas piens»! Интересные у вас названия продуктов и упаковки, а также язык агрессора! Уберите это!»

Известно, что многие производители сыра, такие как «Cesvaines piens», перестали использовать слово «российский» в названии своего сыра, выразив поддержку Украине и тем самым показав свою позицию по вопросу войны.

Журналисты связались с представителями AS «Rankas piens», чтобы выяснить, почему такой продукт все еще продается. В компании сообщили, что, название действительно было сохранено, но этикетка конкретного сыра сейчас другая.

«Хочу отметить следующее: российский сыр — это название конкретного продукта, имеющего определенную технологию и рецептуру. Потребители также узнают его под этим названием. Из-за войны, развязанной Россией, мы посчитали недопустимым продолжать маркировать сыр этикеткой с изображением карты и цветов России, поэтому заказали новую этикетку, которая используется в настоящее время. Информация, которую вы прислали, показывает старую этикетку, которую мы не используем уже долгое время».

Как видно, русский язык есть и на новой этикетке.

CCI16012025.jpg

#символика #еда
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27

Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го января

    Психиатрические больницы в Латвии ещё не закрыты. Милости просим озабоченных нациков!

    37
    1
  • Д
    Дед
    18-го января

    Ну, правда черти! Боятся даже слова русский, как ладана.

    44
    1

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