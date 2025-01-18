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Рижане обеспокоены: что за 150-метровый мега-объект строят на улице Юглас? 2

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2025
BB.LV
Рижане обеспокоены: что за 150-метровый мега-объект строят на улице Юглас?

«К вам обращаются жители микрорайона Югла. Хотим узнать, что за объект строится на улице Юглас, 103?

Мы очень обеспокоены, так как строительство ведется на берегу реки Дрейлиню, а объект очень большой: стены примерно 150 метров в длину и около 50 метров в ширину. Обычно, если планируется строительство крупного объекта, всегда проводится общественное обсуждение, а в отношении этого объекта ничего подобного не проводились. Может ли Рижская дума предоставить какую-либо информацию? Читательница bb.lv»

Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации Управления коммуникации Рижской думы Татьяна Смирнова:

  • По указанному читателями адресу в настоящее время ведется строительство коммерческого здания (торгового комплекса Promo Cash&Carry).

Разрешение на строительство данного объекта было выдано 16 ноября 2021 года, когда действовала предыдущая детальная планировка территории Риги.

Ни на момент выдачи разрешения на строительство, ни в настоящее время регламентирующие акты не требуют проведения общественного обсуждения в случае, если планируется строительство торгового объекта. Поэтому общественное обсуждение не проводилось.

#спрашиваете — отвечаем #строительство
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го января

    Ну да. Торговый комплекс. Не производство же.🙄 Зачем оно нам?

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  • VS
    Vad Sorry
    19-го января

    Ну строят и строят, хорошо что строят, зачем паника? Или строят на чьей то земле? Смотрю латыши любят закладывать и ныть ни по делу, лузеры так только себя видут

    6
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