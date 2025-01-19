Е-талон на еду: жителей Латвии будут подкармливать с помощью компьютерной системы

Раздробленность социальных услуг в Латвии уже давно стала притчей во языцех. Конторы, которые заняты у нас такого рода учреждениями, обычно потерты — точно так же выглядит и персонал, перерабатывающий и малооплачиваемый.

Вскоре, впрочем, соцработников по возможности уберут из конторской деятельности и направят "в поле" помогать страждущим. А всю бумажную сторону передоверят компьютерам.

Учет и контроль социальных случаев

Как явствуют материалы, представленные на Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, в ближайшее время в Латвии будет создана "многосторонняя платформа сотрудничества" DigiSoc, которая должна будет обеспечить "единую цифровую среду взаимодействия сторон, вовлеченных в процесс социальных услуг государства и самоуправлений".

Сейчас у нас есть такая пирамида:

финансирующие стороны (государство, самоуправления, регионы планирования, частные структуры);

принимающие решения (социальные службы, юрлица, осуществляющие делегированные функции);

оказывающие услуги (социальные службы, НГО и коммерсанты, учреждения социального ухода);

получатели услуг (жители самоуправлений, домохозяйства).

Всех их предполагается объединить в рамках DigiSoc, который станет "единым доменом социальной сферы". Первую очередь обещают создать к 2026 году, вторую — к 2029 году.

В следующем году в Латвии будет обеспечено администрирование социальных услуг самоуправлений, на каждого клиента (домохозяйство) заведут электронное дело. Оказывающие соцуслуги юридические лица будут функционировать в цифровой рабочей среде, которая обеспечит обмен данными с государственными информационными системами и регистрами, аналитику данных. Особое внимание обратят на Сиротские суды и создание регистра квалифицированных специалистов по работе с детьми.

Денег, конечно, надо немало — на первую очередь только 4,6 млн евро (это финансирование уже обеспечено); на вторую же 10,5 млн (пока доступны только 5,5 млн евро из Европейского фонда регионального развития).

Единый регистр будет проводить постоянный мониторинг малообеспеченных, нуждающихся и прочих лиц — им же будет необходимо декларировать в электронном виде свои запросы на прожиточный минимум. Также система рассчитает размер пособий, обеспечив "управление социальным случаем полного жизненного цикла". И то сказать — социальный случай в условиях ЛР, это, фигурально выражаясь, случай несчастный…

Откажутся от ручного управления

Рейнис Узулниекс, парламентский секретарь Министерства благосостояния, признался, что нынешний функционал ведомства устарел и рабочая группа числом более 50 человек почти ежедневно собирается на совещания, дабы создать новую систему.

Янис Авотиньш, компьютерный архитектор DigiSoc, пояснил, что пока в самоуправлениях действует старая система SOPA, которая разрабатывалась частным бизнесом. Нынешняя же задумка — гораздо более сложная и объемная, и когда ее введут в действие, SOPA можно наконец будет отключить. "Наши амбиции — максимальны", — отметил господин Авотиньш, сообщив, что уже сейчас разрабатывается "полный каталог услуг". Получится очень простой и легкий для пользователей интерфейс — что ж, будем надеяться…

Хотя, как констатировал Я. Авотиньш, в процессе создания столь важной платформы "образовался недостаток средств". "Было больше запросов, чем доступно", — резюмировал парламентский секретарь Р.Узулниекс.

— Этой активности должно быть намного больше, — поучительно заметил председатель парламентской комиссии А.Берзиньш. И напомнил крылатые слова: "Не учите меня морально, помогите мне материально".

У бюрократии свой язык

Тем временем, по данным самоуправлений ЛР, в стране имеется около 40 000 человек, которые получают помощь в оплате коммунальных услуг. Государственный контроль уже пенял муниципалитетам, что те не хранят данные по поддержке людям — но таковы уж ограниченные возможности местных властей.

В зависимости от города, конечно, ситуация разнится — к примеру, в Лиепае имеется ночной приют на улице Флотес 7, он может принять максимально 114 человек, нынешней зимой там проживает 60 человек, находиться там они могут с 18 до 10 часов. В случае длительного дождя или снега бездомных запускают и в дневное время.

В приюте не положено находиться в состоянии алкогольного опьянения, употреблять спиртосодержащие жидкости или наркотические вещества. Что интересно, наиболее часто используют приют мужчины в трудоспособном возрасте — от 30 до 60 лет… Руководительница приюта Илона Шлисере указывает, что большая часть клиентов не имеет документов — потеряны. Хотя в наше время даже редкий бомж не имеет смартфона — соответственно и им может быть предоставлена услуга DigiSoc!

— Мы хотим ясности в государстве, куда идут денежные потоки, — строго высказался Андрис Берзиньш (Союз зеленых и крестьян). — С точки зрения получателя услуг, что у него улучшилось.

Как сообщила депутат от "Латвии на первом месте" Рамона Петравича, в настоящее время у всякого ведомства есть свои базы данных, которые не связаны между собой. Одна у Госагентства сострахования, другая у Службы госдоходов. Потому непросто записаться, к примеру, на курсы для безработных. Не знают в социальных службах и того, удовлетворяет ли людей пособие по квартире. А вот еще — требуют выписку из банка для статуса малообеспеченного, либо вменяют наличие машины как причину отказа от пособия.

— У нас два языка — латышский язык и язык бюрократии, который понимают только те, кто там крутится, — сказал А. Берзиньш. — Когда получаешь письмо, то нужен переводчик.

Между тем, когда им надо, наши административные и финансовые структуры очень даже взаимодействуют. Вот, например, одна моя знакомая домохозяйка, сидящая с ребенком, недавно подошла к банкомату и увидела, что ожидавшееся ею пособие на ребенка было, да вышло. Зайдя же в интернет–банк, женщина выяснила, что с ее счета снято 56 евро с копейками в виде не выплаченного несколькими годами ранее подоходного налога в статусе самозанятого лица. Служба госдоходов приняла решение, отправила его в банк — и вуаля. Государство в своих регистрах все о нас знает и ничего не упустит!

При этом, конечно, никто не стал интересоваться — каковы материальные условия конкретного домохозяйства, и не поставит ли подобный налоговый штраф на грань выживания. По заверению системного архитектора Я. Авотиньша, в будущем можно будет моментально просчитать, что происходит с каждым человеком и семьей и какие решения в его отношении принимаются.

…Кстати, о связи социальной сферы и безопасности страны. Однажды отец финской государственности Карл Густав Маннергейм сказал: "Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать"…