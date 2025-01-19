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На Латвию идут сильные морозы - синоптики уточнили прогноз 1

Наша Латвия
Дата публикации: 19.01.2025
BB.LV
На Латвию идут сильные морозы - синоптики уточнили прогноз
ФОТО: Global Look Press

На Латвию идут довольно сильные для этой зимы морозы, отмечают синоптики. Стоит также учитывать, что из-за ветра и повышенной влажности минусовая температура будет ощущаться сильнее.

Не секрет, что этой зимой погода выдалась необычно теплой. Как долго сохранится такая аномалия для этого времени года, и может ли она повлиять на появление выбоин на дорогах, передает 360 TV Ziņneši.

«Середина января пройдет с очень теплой погодой. По предварительным прогнозам, в конце января наступят заморозки. Возможно, столбик термометра опустится до -15 градусов, а местами даже немного ниже», — рассказала руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя.

Сильный мороз, вероятно, не задержится больше недели или десяти дней. В феврале снова ожидается приход теплых воздушных масс. Круминя уточняет, что говорить о погоде в марте пока рано, но оставшаяся часть зимы, скорее всего, будет сопровождаться нестабильными и переменчивыми условиями.

Такая зима создает сложности для водителей, которые вынуждены ездить, словно преодолевая участки, усеянные кротовыми норами. Появление выбоин связано не только с интенсивностью дорожного движения и состоянием покрытия, но и с погодными перепадами от морозов к оттепелям.

При частой смене температуры, выпадении осадков и активном движении транспорта асфальтобетонное покрытие подвергается значительным нагрузкам, из-за чего выбоины образуются и увеличиваются в размерах очень быстро.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го января

    Чего то, до 27-го наоборот одна плюсовая 🤔 Впрочем, ббшники обожают такие заголовки.

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