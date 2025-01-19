По угрозой штрафа до 700 евро: в Латвии родителей обяжут давать информацию на своих детей

Вступают в силу важные поправки к Закону об образовании (и другим законодательным актам), которые касаются школьников и их родителей.
Когда можно заглянуть в ранец
С 1 февраля 2025 года вводится положение, дающее руководителю образовательного учреждения или его уполномоченному лицу право:
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Обыскивать личные вещи ученика.
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Ограничивать передвижение учащегося.
Министерству образования до 31 января 2025 года необходимо разработать и утвердить подробный порядок проведения обысков и ограничения передвижений.
Это положение вводит дополнительные меры безопасности, но и его выполнение должно быть строго регламентировано для обеспечения законности и соблюдения прав учащихся.
Кому запретят телефоны
С 31 мая 2025 года детям дошкольного возраста и учащимся 1–6–х классов будет запрещено использовать мобильные телефоны в помещениях образовательных учреждений.
Исключения предусмотрены в случаях, когда педагог разрешает использовать телефон для нужд учебного процесса.
Эта норма направлена на улучшение концентрации и уменьшение отвлекающих факторов в учебном процессе.
Что должны родители
У родителей появится новая обязанность. С 1 февраля они должны письменно информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка и других обстоятельствах, которые могут повлиять на образовательный процесс.
За непредоставление информации родителям может быть наложен штраф от 100 до 700 евро.
Информацию необходимо предоставить как при приеме ребенка в учебное заведение, так и в случае изменения состояния здоровья или семейных обстоятельств.
При этом у руководителя образовательного учреждения будет обязанность:
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вносить соответствующие отметки в Государственную информационную систему образования (VIIS);
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обеспечить передачу доступной информации о здоровье ребенка или других важных обстоятельствах в новое образовательное учреждение в случае, если ребенок меняет школу.
Вводится новый порог на оценки
С нового учебного года минимальный порог оценки на государственных экзаменах основной школы будет увеличен до 20% (в сравнении с прежними 15%).
Другими словами, школьник должен будет ответить на 20% вопросов, чтобы перейти в следующий класс.
Это означает более строгие стандарты качества оценки знаний и навыков учащихся.
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