По угрозой штрафа до 700 евро: в Латвии родителей обяжут давать информацию на своих детей

Вступают в силу важные поправки к Закону об образовании (и другим законодательным актам), которые касаются школьников и их родителей.

Когда можно заглянуть в ранец

С 1 февраля 2025 года вводится положение, дающее руководителю образовательного учреждения или его уполномоченному лицу право:

Обыскивать личные вещи ученика.

Ограничивать передвижение учащегося.

Министерству образования до 31 января 2025 года необходимо разработать и утвердить подробный порядок проведения обысков и ограничения передвижений.

Это положение вводит дополнительные меры безопасности, но и его выполнение должно быть строго регламентировано для обеспечения законности и соблюдения прав учащихся.

Кому запретят телефоны

С 31 мая 2025 года детям дошкольного возраста и учащимся 1–6–х классов будет запрещено использовать мобильные телефоны в помещениях образовательных учреждений.

Исключения предусмотрены в случаях, когда педагог разрешает использовать телефон для нужд учебного процесса.

Эта норма направлена на улучшение концентрации и уменьшение отвлекающих факторов в учебном процессе.

Что должны родители

У родителей появится новая обязанность. С 1 февраля они должны письменно информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка и других обстоятельствах, которые могут повлиять на образовательный процесс.

За непредоставление информации родителям может быть наложен штраф от 100 до 700 евро.

Информацию необходимо предоставить как при приеме ребенка в учебное заведение, так и в случае изменения состояния здоровья или семейных обстоятельств.

При этом у руководителя образовательного учреждения будет обязанность:

вносить соответствующие отметки в Государственную информационную систему образования (VIIS);

обеспечить передачу доступной информации о здоровье ребенка или других важных обстоятельствах в новое образовательное учреждение в случае, если ребенок меняет школу.

Вводится новый порог на оценки

С нового учебного года минимальный порог оценки на государственных экзаменах основной школы будет увеличен до 20% (в сравнении с прежними 15%).

Другими словами, школьник должен будет ответить на 20% вопросов, чтобы перейти в следующий класс.

Это означает более строгие стандарты качества оценки знаний и навыков учащихся.