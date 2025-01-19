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По угрозой штрафа до 700 евро: в Латвии родителей обяжут давать информацию на своих детей 2

Наша Латвия
Дата публикации: 19.01.2025
BB.LV
По угрозой штрафа до 700 евро: в Латвии родителей обяжут давать информацию на своих детей
ФОТО: Freepik

Вступают в силу важные поправки к Закону об образовании (и другим законодательным актам), которые касаются школьников и их родителей.

Когда можно заглянуть в ранец

С 1 февраля 2025 года вводится положение, дающее руководителю образовательного учреждения или его уполномоченному лицу право:

  • Обыскивать личные вещи ученика.

  • Ограничивать передвижение учащегося.

Министерству образования до 31 января 2025 года необходимо разработать и утвердить подробный порядок проведения обысков и ограничения передвижений.

Это положение вводит дополнительные меры безопасности, но и его выполнение должно быть строго регламентировано для обеспечения законности и соблюдения прав учащихся.

Кому запретят телефоны

С 31 мая 2025 года детям дошкольного возраста и учащимся 1–6–х классов будет запрещено использовать мобильные телефоны в помещениях образовательных учреждений.

Исключения предусмотрены в случаях, когда педагог разрешает использовать телефон для нужд учебного процесса.

Эта норма направлена на улучшение концентрации и уменьшение отвлекающих факторов в учебном процессе.

Что должны родители

У родителей появится новая обязанность. С 1 февраля они должны письменно информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка и других обстоятельствах, которые могут повлиять на образовательный процесс.

За непредоставление информации родителям может быть наложен штраф от 100 до 700 евро.

Информацию необходимо предоставить как при приеме ребенка в учебное заведение, так и в случае изменения состояния здоровья или семейных обстоятельств.

При этом у руководителя образовательного учреждения будет обязанность:

  • вносить соответствующие отметки в Государственную информационную систему образования (VIIS);

  • обеспечить передачу доступной информации о здоровье ребенка или других важных обстоятельствах в новое образовательное учреждение в случае, если ребенок меняет школу.

Вводится новый порог на оценки

С нового учебного года минимальный порог оценки на государственных экзаменах основной школы будет увеличен до 20% (в сравнении с прежними 15%).

Другими словами, школьник должен будет ответить на 20% вопросов, чтобы перейти в следующий класс.

Это означает более строгие стандарты качества оценки знаний и навыков учащихся.

#школа #родители и дети
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Комментарии (2)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    20-го января

    Вот читаешь латвийские новости, и каждый раз одно и тоже, запретить, урезать, закрыть, штрафануть и тд... У нас вообще кроме этого что-то происходит, может зарплату подняли на порядок или где-то открыли что-то полезное, а?... Господи как это всё достало уже, когда же они нажрутся и подавятся уже, сил нет..А в Латвии образовательная система и так барахлит, а они ещё и до детей добрались ещё больше всё усложняют. Господа хорошие, вы действительно хотите что бы в Латвии одни пенсионеры остались, да узбеки с индусами?... Хватит чудить..

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  • JB
    Janis Berzin
    19-го января

    Ещё больше штрафов, запретов, ограничений при постоянном снижении качества образования. Однако, это не мешает представителям правящего класса 11, 18 ноября, 4 мая рассказывать сказки про свободное, демократическое государство и пугать тоталитарным СССР.

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