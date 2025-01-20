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Спад демографии необходимо остановить - президент 2

Наша Латвия
Дата публикации: 20.01.2025
BB.LV
Спад демографии необходимо остановить - президент

Спад демографии необходимо остановить, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении, пишет ЛЕТА.

Для этого потребуется предусмотреть финансирование, отметил президент. Он пояснил, что через несколько лет этот спад приведет к проблемам в других сферах — школы и детские сады столкнутся с нехваткой учеников. «В конечном итоге через 15 или 20 лет в стране просто некому будет ни строить, ни защищать, ни развивать её», — подчеркнул он.

Президент согласился, что одними пособиями проблему не решить, но при этом напомнил, что есть пособия, которые не повышались годами.

Как ранее сообщало агентство LETA, в Латвии в ноябре прошлого года второй месяц подряд количество зарегистрированных новорожденных составило менее тысячи, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В ноябре в Латвии зарегистрировали 940 новорожденных, что на 12,9% или 139 меньше, чем в соответствующем месяце 2023 года.

В ноябре 2024 года количество зарегистрированных новорожденных также оказалось меньше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 994 новорожденных, что впервые за месяц оказалось ниже тысячи.

Всего за 11 месяцев прошлого года в Латвии зарегистрировали 11 650 новорожденных, что на 13% или 1744 меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

#демография
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го января

    "Спад демографии необходимо остановить" сказал с серьезной рожей ринкевич, смотря в зеркало. А потом истерически заржал.

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  • MI
    Marija Ivanova
    20-го января

    сократите расходы на бюрократию, прекратите обкладывать народ новыми налогами, акцизами и платами на медецину, поставьте людей и их бытовые потребности выше ваших священных культурноязыковых требований. Дайте бизнесу выдохнуть, уберите часть требований, пускай рынок сам себя отрегулирует и люди увидят перспективу.

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