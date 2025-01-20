Спад демографии необходимо остановить - президент

Для этого потребуется предусмотреть финансирование, отметил президент. Он пояснил, что через несколько лет этот спад приведет к проблемам в других сферах — школы и детские сады столкнутся с нехваткой учеников. «В конечном итоге через 15 или 20 лет в стране просто некому будет ни строить, ни защищать, ни развивать её», — подчеркнул он.

Президент согласился, что одними пособиями проблему не решить, но при этом напомнил, что есть пособия, которые не повышались годами.

Как ранее сообщало агентство LETA, в Латвии в ноябре прошлого года второй месяц подряд количество зарегистрированных новорожденных составило менее тысячи, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В ноябре в Латвии зарегистрировали 940 новорожденных, что на 12,9% или 139 меньше, чем в соответствующем месяце 2023 года.

В ноябре 2024 года количество зарегистрированных новорожденных также оказалось меньше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 994 новорожденных, что впервые за месяц оказалось ниже тысячи.

Всего за 11 месяцев прошлого года в Латвии зарегистрировали 11 650 новорожденных, что на 13% или 1744 меньше, чем за аналогичный период 2023 года.