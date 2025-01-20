В Латвию стали возвращаться уехавшие из страны пенсионеры. Зачем они это делают?

В рамках программы координаторов по ремиграции в Ригу и Рижский регион вернулись более 1600 человек, сообщили в Рижском регионе планирования.

С помощью координатора по ремиграции в 2024 году в Рижский регион вернулись 256 человек. В прошлом году увеличилось число тех, кто в качестве причины возвращения указал рост стоимости жизни в странах пребывания. В общей сложности по программе ремиграции в Ригу и ближайшие районы переехали более 1600 человек.

«Мы наблюдаем стабильный интерес проживающих за границей жителей к возможностям вернуться в Латвию. В нашем регионе наибольший интерес проявляется к Риге, что связано с более широкими возможностями найти жилье в аренду и устроить детей в образовательные учреждения», — сказали в Администрации Рижского региона планирования.

По сравнению с Ригой, в окрестностях города возможности образовательных учреждений принимать новых детей ограничены, а рынок арендного жилья невелик. В Риге в прошлом году вернулась половина ремигрантов, которые воспользовались помощью координатора по ремиграции.

Как отметила координатор по ремиграции Рижского планировочного региона Дайна Шулца, в регион возвращаются люди разного возраста и профессий, однако в 2024 году наблюдалась тенденция к возвращению семей с детьми, а также людей пенсионного возраста, которые завершили трудовую деятельность за границей и хотят жить в Латвии.

Одной из причин является стремительный рост расходов за рубежом в последние годы, в результате чего заработные платы в Латвии становятся конкурентоспособными, так как семейные расходы ниже. Ремигранты высоко оценивают широкий и разнообразный доступ к культурным и досуговым мероприятиям, а также внутреннюю безопасность в Риге и Рижском регионе.

Больше всего ремигрантов в Рижский регион вернулись из Великобритании, Германии, Ирландии, Швеции и Норвегии. Также вернулись люди из Австралии, США, Новой Зеландии, Грузии, а в отдельных случаях — из России.

Проект координаторов по ремиграции стартовал в марте 2018 года в сотрудничестве с регионами планирования.

Рижский регион планирования охватывает девять самоуправлений — Ригу и Юрмалу, а также Адажский, Кекавский, Марупский, Олайнский, Ропажский, Саласпилсский и Сигулдский края.