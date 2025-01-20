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Вместо прибавки латвийским пенсионерам урезали пенсии. Чиновники обещают все объяснить 3

Наша Латвия
Дата публикации: 20.01.2025
LETA
Вместо прибавки латвийским пенсионерам урезали пенсии. Чиновники обещают все объяснить
ФОТО: dreamstime

Служба государственных доходов (СГД) и Государственное агентство социального страхования (ГАСС) должны совместно помочь людям разобраться в изменениях в начислении пенсий, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи в понедельник с руководством обоих учреждений.

По словам советника премьер-министра Элины Лидере, представители СГД и ГАСС заверили, что до конца этой недели пенсионерам будет выплачена та часть пенсии, которая не была выплачена из-за ошибочного начисления.

Представители учреждений также пообещали организовать на этой неделе пресс-конференцию, чтобы помочь людям разобраться в изменениях, в том числе и касающихся работающих пенсионеров.

Силиня напомнила, что при разработке бюджета на этот год особое внимание уделялось тому, чтобы у пенсионеров было больше денег. "Поэтому для меня важно понять и обсудить ситуацию с руководством СГД и ГАСС, чтобы подобные ошибки не повторялись", - сказала премьер.

Как сообщалось, в начале этого года выяснилось, что госучреждения неправильно начислили пенсии некоторым пенсионерам. Вначале сообщалось о нескольких десятках таких пенсионеров, но позже выяснилось, что их около тысячи.

Пенсии были начислены неверно, поскольку СГД не отправила в ГАСС налоговые книжки пенсионеров, вследствие чего многие неработающие пенсионеры в январе получили пенсию не в увеличенном, а в прежнем или даже меньшем размере, чем в 2024 году.

#пенсии
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го января

    пенсия должна 11 700 баксов или мин пенсия 210 сов рубля с 1992 г(1 сов руб 1 гр золота по курсу). вот и считайте как вас наяпывает торг компания "Латвийская Республика"

    15
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го января

    пенсия должна 11 700 баксов или мин пенсия 210 сов рубля с 1992 г(1 сов 1 гр золота по курсу). вот и считайте как вас наяпывает торг компания "Латвийская Республика"

    9
    2
  • Д
    Дед
    20-го января

    Дурака включили! Бабок не хватает на выплату!

    31
    2

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