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Что показала проверка серийных домов? Можно ли в них жить? Как долго? 2

Наша Латвия
Дата публикации: 21.01.2025
LETA
Что показала проверка серийных домов? Можно ли в них жить? Как долго?

Серийные жилые дома безопасны, и людям не стоит беспокоиться о том, что они могут в скором времени рухнуть.

Такие выводы сделаны после обследования строительными экспертами серийных домов в Риге и других городах Латвии, которое координировало Министерство экономики. В ходе обследования изучалось состояние многоквартирных домов 103-й, 104-й, 119-й, 316-й, 318-й, 464-й, 467A-й, 602-й и 602P-й серий.

Хотя доверие латвийского общества к госучреждениям не слишком высоко, в данном случае все же нет оснований считать, что выводы слишком оптимистичны. Истерические крики о том, что людям вскоре придется покинуть многоквартирные дома, построенные в середине и второй половине XX века, похожи на лоббирование интересов сегмента новостроек, а также на классику жанра "все плохо!", когда даже не важно, о чем кричать, главное - драматизировать ситуацию и сеять панику.

Идти в ногу со временем необходимо в любой отрасли, в том числе в жилищном строительстве, при этом каждое новое поколение латвийцев хочет жить в более современных и комфортных условиях, но пока жилье в новостройках доступно лишь небольшой части населения. Даже представители банков признают, что приобрести такое жилье сложно не только малообеспеченным жителям, но и представителям среднего класса. Еще одним важным фактором является то, что новые жилые дома строятся в основном в Риге и ее окрестностях, а в регионах людям доступно в основном серийное жилье, построенное в XX веке.

#недвижимость
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Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    21-го января

    А были другие варианты? Если бы признали непригодными, то куда людей расселять? Это же не памятники сносить - надо построить новое жильё. Поэтому приходится терпеть тяжёлое наследие тоталитарного, недемократического режима, прославляющее коммунистическую идеологию. Кстати, со зданиями школ и детсадов аналогичная ситуация.

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    2
  • Д
    Дед
    21-го января

    Вот тебе и плохое качество в СССР. Даже после проектного эксплуатационного периода, когда по проекту нужно все сносить и строить заново, строения признаны безопасными и надежными. Вот вам и сказки, что при советах вместо песка сыпали песок, и все пропало, все сейчас рухнет.

    28
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