Rail Baltica соединит Литву и Польшу: в Латвию Вильнюс не верит

Литовский министр транспорта Эугениюс Сабутис считает реалистичным строительство железной дороги Rail Baltica между Литвой и Польшей к 2030 году, поскольку это соединение чрезвычайно важно для военной безопасности страны. Об этом он заявил на радиостанции Ziniu radias.

В свою очередь, в Латвии и Эстонии эту железную дорогу, по мнению министра, к 2030 году, скорей всего, не построят.

"Прежде всего мы должны ответить себе на вопрос, реально ли это в Литве и Польше. (…) Нам нужно ответить на вопрос, сможем ли мы к 2030 году обеспечить наличие этого участка из Польши и полностью через Литву", — сказал Сабутис.

"Для Литвы важно, чтобы к 2030 году она как минимум была в Литве", — добавил министр.

Сабутис подчеркнул, что проект чрезвычайно важен для национальной безопасности.

"Мы смотрим именно через призму национальной безопасности. И я, и президент подчеркивали, что главное, на чем нужно акцентировать внимание, это не только грузовые и пассажирские перевозки, а перевозки военных грузов по Rail Baltica. Если смотреть через эту призму, то 2030 год — это действительно восклицательный знак и тот предел, на которой нужно ориентироваться", — сказал Сабутис.

Он также сообщил, что пока не обсуждал этот стратегический проект с представителями Латвии и Эстонии. Первоначально планировалось, что железная дорога с колеей европейской ширины Rail Baltica между столицами Эстонии, Латвии и Литвы будет завершена в 2025 году.

Однако после того как проект вдруг подорожал в несколько раз, а его реализация стала сильно запаздывать, было объявлено, что реализация проекта будет отложена до 2030 года. Впрочем, ряд экспертов считают, что железную дорогу не успеют построить и к этому сроку.

Для справки

В Польше уже объявлен конкурс на выбор подрядчика для модернизации 100–километрового участка ведущей к Литве железной дороги между Белостоком и Элком. Предварительная стоимость проекта составляет около 6 млрд злотых (около 1,32 млрд евро). Завершить работы планируется в 2029 году.