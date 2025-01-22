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Дом Москвы в четвертый раз выставлен на аукцион. Цена сильно снижена 2

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
Дом Москвы в четвертый раз выставлен на аукцион. Цена сильно снижена
ФОТО: LETA

Государственное акционерное общество «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ / Госнедвижимость) выставит на повторный аукцион так называемый Дом Москвы на улице Марияс в Риге с начальной ценой 2,142 миллиона евро, сказано в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет ЛЕТА.

Объект на улице Марияс, 7, включает земельный участок площадью 966 квадратных метров и находящееся на нем здание. Начальная цена аукциона составляет 2,142 миллиона евро, а шаг аукциона — 10 000 евро.

Аукцион с повышением ставки начнется в четверг, 23 января, и завершится 24 февраля 2025 года в 13:00.

Лица, желающие участвовать в аукционе, должны до 12 февраля 2025 года внести задаток в размере 10% от начальной цены недвижимого имущества на расчетный счет VNĪ и через Электронную площадку аукционов подать заявку на авторизацию для участия в аукционе. Расчет за объект должен быть произведен в течение двух недель.

Покупка недвижимости возможна с использованием банковского кредита, заключив договор об условном депонировании средств, говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что на первом аукционе, завершившемся в сентябре 2024 года, Дом Москвы предлагался с начальной ценой 3,57 миллиона евро. Затем начальная цена была снижена на 20% и объект выставили на повторный аукцион за 2,856 миллиона евро, но и на этот раз желающих его купить не нашлось. В следующем аукционе, завершившемся 9 декабря 2024 года, начальная цена была снижена до 2,499 миллиона евро, однако он также не привлек покупателей.

11 января 2024 года Сейм принял в окончательном чтении закон «О действиях с недвижимостью, необходимой для предотвращения угроз национальной безопасности», который предусматривал передачу так называемого Дома Москвы в собственность государства. Цель закона — гарантировать безопасность Латвии, в том числе предотвращая угрозы демократическому строю страны.

По словам авторов закона из Комиссии по национальной безопасности, его принятие позволит прекратить политическую деятельность, угрожающую национальной безопасности Латвии, которая проводилась в Доме Москвы под прикрытием культурных мероприятий и образовательных программ, а также устранить Дом Москвы как «бренд» российской политики соотечественников.

26 марта 2024 года правительство решило передать Дом Москвы, находящийся в ведении Министерства сообщения, в собственность Министерства финансов.

Средства, полученные на аукционе, будут зачислены в государственный бюджет и направлены на поддержку жителей Украины.

Московский культурно-деловой центр был построен в 1976 году. В 2002 году началась реконструкция бывшего Дома железнодорожников, который Москва получила в результате обмена имущества с АО Latvijas dzelzceļš. Открытие состоялось 28 мая 2004 года. Общая площадь пятиэтажного здания, включая один подземный этаж, составляет 4482,4 квадратных метра.

VNĪ было основано в 1996 году, и его единственным владельцем является Министерство финансов.

#дом москвы
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Комментарии (2)

  • ТК
    Тото Кутунио
    22-го января

    Подожду когда по цене лвушки в пурчике будет, а то вдруг отдавать придётся.

    37
    1
  • Д
    Дед
    Тото Кутунио
    22-го января

    Отдавать по любому придется! Конфискация не законна, все эти приблуды нашего теперешнего будут забыты. Почуяв ветер перемен, те же чинуши с яростью терьеров будут обдирать сегодняшних покупателей, забыв вернуть деньги.

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