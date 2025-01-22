Многие жители Латвии задумались об отъезде из страны

«Финансовая ситуация в этом году может ухудшиться», - таково распространенное мнение латвийских жителей. Diena признает, что «данные опасения связаны с прогнозами, что также в этом году в Латвии будет ощутима инфляция, возрастут цены многих товаров и услуг и тем самым увеличатся расходы домохозяйств, но доходы не повысятся вовсе или также вырастут в ничтожном объеме».

«Конечно, нельзя ожидать, что в государственном масштабе будет обеспечено, что вырастет благосостояние всех жителей Латвии, - констатирует газета. - Однако, если существенен удельный вес тех людей, которые допускают ухудшение финансовой ситуации, находящимся у власти политикам это нужно рассматривать как сигнал, на который надо реагировать...»

«Несомненно — мотивы людей, которые заставляют думать об отъезде, могут быть разными, и не всегда они связаны только с финансовыми соображениями. Однако, если уровень благосостояния в нашем государстве продолжит отставать от стандартов государств Запада, нужно считаться с тем, чтоб будут такие латыши, которые с родины уедут именно потому, что в прочей Европе их труд лучше оплачивается.

Политики однако могут оправдываться, что делают, что могут, - в этом году повышена минимальная зарплата и введены изменения в налоговую систему, что для части жителей может повысить приходящую на банковские счета сумму. Однако этого слишком мало. Возможно, необходимо менять мышление, концентрируясь на том, на что есть спрос, и отбрасывая то, к чему спроса нет.

Если в одном квартале Риги из четырех ресторанов три в пятничный вечер полны, но четвертый — пуст, может быть там ресторанов слишком много. Если в государственном секторе критикуют всевозможнейшие «пузыри», может быть ноша бюрократии на плечах налогоплательщиков действительно тяжеловата».