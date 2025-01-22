Baltijas balss logotype

На Домской площади состоится пикет против русского языка в общественных СМИ 2

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2025
LETA
На Домской площади состоится пикет против русского языка в общественных СМИ
ФОТО: LETA

Организация "Austošā saule" проведет сегодня в 18 часов на Домской площади, напротив здания Латвийского радио, пикет против русского языка в общественных СМИ и трудоустройства в них граждан России, сообщил агентству ЛЕТА руководитель организации Райвис Зелтитс.

Зелтитс - бывший генеральный секретарь Национального объединения, который в прошлом году заявил о своем намерении создать новую политическую партию. Он был также руководителем молодежной организации Нацобъединения.

Цель пикета - привлечь внимание к тому, что, согласно Конституции, только латышский язык является государственным языком и языком взаимного общения для всех жителей Латвии.

Организация считает, что коммуникация на русском языке в латвийских общественных СМИ неоправданна, вносит раскол и должна быть немедленно прекращена. Участники пикета также потребуют прекратить работу в общественных СМИ граждан России.

#общественные сми
0
31

Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го января

    Черепа прежде померять на латышскость не забудте и эталонность протягивания гарумзиме тоже. Чтоб кровавый путин не пробрался и не источил национальное единство червями сомнений. Рейх латышский должен быть кристальным, звонким, солнечным, светящимся. Без инородной черни разлогающей.

    5
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го января

    Цель пикета: пропиарить себя чтобы хоть как-то попасть к государственной кормушке и засунуть в нее свинячье рыло.

    18
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео