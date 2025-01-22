Судя по реформам последних десятилетий в системе здравоохранения, вопрос о возвращении здоровья и сохранения жизни все в большей степени отходит на второй план, уступая место в шкале приоритетов бизнес-соображениям и политике. Яркий пример – наши «платные» и «бесплатные» очереди: как бы срочно ни нуждался в некой медицинской услуге пациент, если у него нет денег на платное место, ему придется ждать «квоты» – даже если понятно, что его здоровье за время ожидания ухудшится в разы. И как бы ни довлели над медиком профессиональный долг и данная им когда-то клятва Гиппократа, – он работает в СИСТЕМЕ, законам которой должен подчиняться. А в этой системе жизнь и здоровье пациента явно не являются приоритетом номер один, давно уже уступив место экономическим интересам государства и конкретного лечебного заведения.

Не пора ли напомнить – прежде всего тем, кто сегодня «рулит» отраслью, – что первостепенной задачей и обязанностью системы здравоохранения является именно сохранение здоровья людей?

Свое мнение на этот счет мы попросили высказать наших экспертов – доктора мед. наук Бориса Донникова и практикующего фармацевта, обладателя звания «Фармацевт года-2021» и «Фармацевт года-2024» Владимира Кейданса.

Стыдно за чиновников, больно за пациентов...

– Начнем с актуального нововведения, вызвавшего бурю возмущения: введения с 1 января в нашу жизнь так называемой «платы за обслуживание рецепта» – 0,75 евро за один рецепт. Как это выглядит на практике и как при этом чувствует себя фармацевт, «обслуживающий» этот рецепт?

В. КЕЙДАНС: Бывает, что что-то предосудительное совершил кто-то другой, а стыдно тебе. Вот такого рода стыд сейчас испытываю и я, и, подозреваю, другие мои коллеги тоже, когда за каждое рецептурное лекарство приходится брать с покупателя сверх стоимости по 0,75 евро. Не будешь ведь каждому пенсионеру, считающему евроценты в своем потертом кошелечке, объяснять, что этот побор введен не аптеками, а правительством по инициативе Минздрава! И что фармацевт с этих 0,75 евро не получает ни сантима!

Надо понимать, что аптека сегодня – это не просто специализированная точка по продаже лекарств, а важная составляющая системы здравоохранения. Мы, фармацевты, находимся в прямом контакте с пациентами, – порой даже ближе к ним, чем медики! «Своему» фармацевту доверяют, к нему приходят за советом. Нередко бывает, человек в случае неожиданного недомогания первым делом обращается не к семейному врачу, а именно в аптеку.

Если кто-то думает, что фармацевт – это «сухая» профессия, то он ошибается. Лично я частенько помогаю с вещами, которые весьма далеки от функций фармацевта, – например, пополнить счет Zelta Zivtiņa, расшифровать человеку письмо из Namu pārvaldnieks... И это то, чего хотелось бы пожелать каждому медику/министерству – выслушивать своего пациента/народ и помогать своему пациенту/народу. Доброе отношение и разговор порой исцеляют не хуже, чем лекарства. Потому что основой отношений между пациентом и врачом является доверие.

К пациенту – через скалы

Б. ДОННИКОВ: В контексте происходящего расскажу одну историю из личного опыта – просто как иллюстрацию того, КАК нас, молодых медиков, учили относиться к своему врачебному долгу. Дело было в 1981 году, Северный Кавказ. Я находился в составе группы альпинистов в качестве медика-спасателя. И вот мы получаем сообщение: на южном склоне главного Кавказского хребта произошел несчастный случай с чешским альпинистом Миланом Сурановским, срочно требуется помощь. А чтобы ее оказать, надо переправиться через хребет.

Срочно собрались с напарником и пошли, несмотря на сумерки. Шли, пока совсем не стемнело; темноту переждали, а когда рассвело, посмотрели вниз и ахнули – на какую высоту залезли без страховки! Стоим на гребне (еще даже не на перевале!), а вниз только один путь: сначала по вертикальной «живой», то есть сыпучей скале высотой примерно с трехэтажное здание, а потом метров 500 по «живой» каменной осыпи. Страховать некому – полез, подставляя пальцы под падающие камни. Руки в крови, лицо в поту вперемешку с кровью… Но в итоге до ледника все же добрался, вывел пострадавшего из болевого шока, наложил гипс, поставил капельницу… Парня потом на вертолете доставили в больницу; мы же с напарником успокоились только тогда, когда узнали, что жизни нашего пациента уже ничего не угрожает, и только тогда занялись собственными травмами...

Такое отношение к пациентам в нас, медиках, воспитывалось изначально, и я пронес его через всю свою жизнь. Понятно, тогда были другие времена, и о таких вещах, как оплата медицинских услуг, медицинские страховки и проч., никто не думал. Но сейчас, даже отдавая себе отчет в том, что времена уже другие, я не считаю правильным и нормальным, что отрасль, призванная спасать здоровье и жизнь, все больше и больше уходит в сторону коммерциализации.

В тройке первых. Правда, с конца...

В. КЕЙДАНС: Сегодня Латвия находится в тройке худших стран Европы, в частности, по такому параметру, как предотвратимая смертность – то есть смертность, которую можно было бы предотвратить, будь лечение доступным. Есть данные, что при своевременной профилактике и лечении мы могли бы предотвратить 24 смерти в день, то есть почти 9000 жизней в год!

Самая большая проблема – нехватка врачей и длинные очереди. Жители Латвии имеют ограниченный доступ к финансируемым государством услугам здравоохранения: если раньше приходилось ждать в очереди от нескольких месяцев до года, то теперь кое-где запись производится аж на 2026 год! Часть жителей попросту лишена медпомощи – кто-то из-за стоимости, кто-то из-за времени ожидания, а жители отдаленных регионов – еще и из-за расстояния…

Далее – дефицит врачей и медсестер: за последние 8 лет количество бюджетных мест по программам подготовки врачей сократилось с 280 до 230, то есть почти на 20%. При том что по европейским меркам Латвии в среднем требуется около 300 врачей и около 8000 (!) медсестер!

Парадокс: в медицинскую отрасль постоянно вливаются средства, много инвестируется в инфраструктуру – в ремонт и строительство зданий больниц, в новое оборудование, в технологии. У нас есть отличные специалисты. Но при этом уровень здравоохранения жителей отнюдь не на высоте. Вывод: нам нужна хорошая медицина не просто сама по себе, а хорошая медицина, ориентированная на ценность человеческой жизни!

Б. ДОННИКОВ: Мы считаем, что отрасли нужно как можно скорее развернуться, так сказать, лицом к пациенту. Если конкретно, то следует:

отменить квоты и обеспечить каждому жителю Латвии возможность своевременно получить финансируемые государством медицинские услуги как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях;

реформировать организацию и порядок оплаты услуг здравоохранения;

удвоить количество мест в программах медицинского обучения для врачей и медсестер;

снизить НДС на лекарственные средства и медицинские изделия.

И главное: в любых решениях исходить из аксиомы: пациент – на первом месте! Здоровые люди – это здоровая нация!