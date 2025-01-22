Украина предлагает стипендии для студентов из Латвии, но это может быть опасно

Правительство Украины предлагает стипендии для студентов из Латвии для обучения в украинских вузах, однако Государственное агентство развития образования (ГАРО) рекомендует тщательно оценить возможность участия в таких программах с учетом соображений безопасности.

Стипендии предлагаются украинским правительством на 2025/2026 учебный год, говорится в информации, опубликованной на сайте ГАРО.

Подать заявку на стипендии можно для программ бакалавриата, магистратуры или докторантуры по гуманитарным, социальным и техническим наукам.

Стипендия покрывает оплату обучения, ежемесячное пособие и медицинские услуги. Для латвийских студентов также оплачивается обучение на годичных подготовительных курсах по изучению украинского языка.

ГАРО отметило в комментарии для агентства ЛЕТА, что предложенные украинским правительством стипендии противоречат текущим соображениям безопасности, поскольку ситуация в стране остается непредсказуемой.

«Латвийским студентам следует тщательно оценить участие в этой стипендиальной программе, принимая во внимание актуальные рекомендации и предупреждения Министерства иностранных дел Латвии», — подчеркнули в ГАРО.

Студентам также предлагается возможность участия в дистанционном обучении и исследованиях, что позволяет получать образование в более безопасных условиях.

Предложение украинского правительства о стипендиях является частью соглашения между правительствами Украины и Латвии о сотрудничестве в области образования, науки, молодежи и спорта, пояснили в ГАРО. В рамках взаимного межгосударственного сотрудничества правительство Латвии предоставляет стипендии украинским студентам и исследователям, а правительство Украины предлагает стипендии гражданам Латвии.