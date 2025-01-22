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Украина предлагает стипендии для студентов из Латвии, но это может быть опасно 8

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
Украина предлагает стипендии для студентов из Латвии, но это может быть опасно
ФОТО: Unsplash

Правительство Украины предлагает стипендии для студентов из Латвии для обучения в украинских вузах, однако Государственное агентство развития образования (ГАРО) рекомендует тщательно оценить возможность участия в таких программах с учетом соображений безопасности.

Стипендии предлагаются украинским правительством на 2025/2026 учебный год, говорится в информации, опубликованной на сайте ГАРО.

Подать заявку на стипендии можно для программ бакалавриата, магистратуры или докторантуры по гуманитарным, социальным и техническим наукам.

Стипендия покрывает оплату обучения, ежемесячное пособие и медицинские услуги. Для латвийских студентов также оплачивается обучение на годичных подготовительных курсах по изучению украинского языка.

ГАРО отметило в комментарии для агентства ЛЕТА, что предложенные украинским правительством стипендии противоречат текущим соображениям безопасности, поскольку ситуация в стране остается непредсказуемой.

«Латвийским студентам следует тщательно оценить участие в этой стипендиальной программе, принимая во внимание актуальные рекомендации и предупреждения Министерства иностранных дел Латвии», — подчеркнули в ГАРО.

Студентам также предлагается возможность участия в дистанционном обучении и исследованиях, что позволяет получать образование в более безопасных условиях.

Предложение украинского правительства о стипендиях является частью соглашения между правительствами Украины и Латвии о сотрудничестве в области образования, науки, молодежи и спорта, пояснили в ГАРО. В рамках взаимного межгосударственного сотрудничества правительство Латвии предоставляет стипендии украинским студентам и исследователям, а правительство Украины предлагает стипендии гражданам Латвии.

#вузы #латвия-украина
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Комментарии (8)

  • ТТ
    Тим Тим
    22-го января

    Это молодому человеку нужно год терять,что бы выучить никому не нужный язык и потом получить никому не нужный диплом и то,при условии,если укровоенкомы по дороге в ВУЗ его с кем-то не перепутают.

    9
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го января

    "Димдимыч Серыйволкович" ну а если 'не тупой хохол", то просто ублюдок. Надо объяснять почему или сам допетришь?

    4
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Алексей Зиновьев
    22-го января

    От чего? Что ватному вранью не подвываю???😼 Я тебя буду мордой возить за каждый лживый высер, запомни. И ночью не плакай под иконкой пу.

    0
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го января

    "Димдимыч Серыйволкович" до последнего украинца!!!

    9
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го января

    "Димдимыч Серыйволкович" так ты действительно "тупой хохол"! Понятно. Пора домой на фронт!

    9
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Алексей Зиновьев
    22-го января

    Во тебе хохлы сраку подожгли...🤣 Нет, не хохол. И даже близко нет. Просто враньё и звездёж ватный и вышиватный не люблю, чем ты тут занимаешься, вереща прежде мыслей. Разве трудно было загуглить и посмотреть прежде инфу о укровских дипломах, прежде чем постить свой сблёв, подтверждая своё скудоумие?

    1
    10
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го января

    А с каких это пор дипломы о Высшее образование Украины признаются в Латвии и ЕС? Очередной хохляцкий развод на бабло. Вперёд ущербные!!!

    17
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Алексей Зиновьев
    22-го января

    Про гаагскую конвенцию и лиссабонскую конвенцию ты, конечно, по ватному скудоумию, которому присущ алгорим-прежде орать, а потом может думать, не слышал. И даже не погуглил. 🤦🏻 Признаются. Прикинь.

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