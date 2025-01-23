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Детей украинских беженцев обяжут ходить в латвийские школы 1

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2025
LETA
Детей украинских беженцев обяжут ходить в латвийские школы

В четверг Сейм передал на рассмотрение комиссий подготовленные депутатами коалиции поправки к закону об убежище, предусматривающие закрепление обязанности для несовершеннолетних беженцев, в том числе жителей Украины, на получение образования в очном формате.

Цель законопроекта - обеспечить равное отношение к различным группам соискателей убежища.

Поправки к закону об убежище подготовлены, чтобы привести их в соответствие с рассматриваемыми сейчас Сеймом поправками к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают обязанность несовершеннолетних гражданских лиц-подданных Украины начинать обучение по программе дошкольного образования или программе общего основного образования в зарегистрированном в Латвии учебном заведении очно.

Сейчас несовершеннолетним лицам-беженцам на основании письменной информации от Государственной пограничной охраны, Управления по делам гражданства и миграции или по решению сиротского суда закон об убежище обеспечивает возможность получения образования на государственном языке в государственном или муниципальном учебном заведении. Им в государственных учреждениях образования и учреждениях образования самоуправлений процесс образования обеспечивается в очной форме.

Депутаты в аннотации к законопроекту отмечают, что уже сейчас в отношении соискателей убежища, не являющихся жителями Украины, фактически реализуется обязанность получать образование в очной форме, однако такое решение не закреплено в законе.

#беженцы
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го января

    А чего им там делать, они же не понимают по латышски, или они решили не только над русскими детьми поиздеваться, а еще и над украинскими. Боюсь Европа издевательств на украинцами не поймет.

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