Россия глушит Латвию: количество сбоев GPS-сигнала в воздушном пространстве Латвии удвоилось

Ссылаясь на данные Агентства гражданской авиации (АГА), издание указывает, что в 2023 году пилоты самолетов сообщили латвийским диспетчерам о сбоях GPS-сигнала 342 раза, а в прошлом году – уже 707 раз, включая рекордный декабрь, когда за месяц поступило 179 сообщений.

АГА поясняет, что проблема сбоев GPS-сигнала в нашем регионе появилась после февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

По данным журнала, существуют два типа сбоев GPS: наиболее распространенная – глушение сигнала, а менее частая – его подмена (спуфинг), требующая специального оборудования.

Эксперты по безопасности отмечают, что на территории России расположено как минимум десять устройств для подавления GPS-сигнала «Тобол», одно из которых находится в Калининградской области. Два крупнейших источника подмены сигнала в нашем регионе расположены в Калининграде и в Смоленске, близ границы с Белоруссией.

Руководитель отдела безопасности латвийской авиакомпании airBaltic Янис Криштопс сообщил журналу, что в ноябре 2024 года сбои GPS затронули примерно каждый третий рейс airBaltic. Много сбоев было зафиксировано в марте прошлого года, а данные за декабрь пока не полностью обработаны, но, по предварительным оценкам, может быть установлен новый рекорд.

В то же время он подчеркнул, что пилоты самолетов подготовлены к различным сценариям, включая сбои спутниковой навигации. В случае потери спутникового сигнала пилоты используют традиционную навигацию.

Европейское агентство авиационной безопасности также подтвердило, что за это время значительно увеличились нарушения работы глобальных навигационных систем. Резкий рост наблюдается не только над Балтийским морем, но и вблизи других зон конфликтов — в Средиземном море, Черном море, на Ближнем Востоке и в Арктике.

«Связь с войной в Украине очевидна», — отметил руководитель отдела радиомониторинга и контроля государственного предприятия Elektroniskie sakari Лаурис Лабановскис. По его словам, отдельные проблемы наблюдались еще до вторжения, однако с тех пор ситуация только ухудшилась. Он добавил, что в 2024 году количество сбоев GPS-сигнала по всему миру выросло на 65% по сравнению с предыдущим годом.

Журнал Ir подчеркивает, что на картах открытых данных видно, что в нашем регионе сбои спутниковой навигации наиболее концентрированы в районах вокруг Калининграда и Санкт-Петербурга, затрагивая Балтийское море, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию.

Кроме того, журнал отмечает, что с проблемами сбоев сигналов сталкиваются не только воздушные суда. В октябре береговая охрана Финляндии заявила, что с апреля фиксировала постоянные сбои спутниковой навигации в Балтийском море, когда танкеры изменяли данные о местоположении, чтобы скрыть маршруты в Россию и обходить санкции.