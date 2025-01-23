Baltijas balss logotype

Среднемесячная температура воздуха в январе на четыре градуса превысила норму 1

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2025
LETA
Среднемесячная температура воздуха в январе на четыре градуса превысила норму
ФОТО: LETA

Температура воздуха в первый месяц этого года в Латвии примерно на 4 градуса выше, чем средняя температура в январе 1991-2020 гг., свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха за первые десять дней года составила -0,2 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы для первой декады месяца, а во второй декаде января средняя температура воздуха достигла +1,9 градуса, что на 4,1 градуса выше среднего многолетнего значения.

Ожидается, что средняя температура третьей декады января составит около +2 градусов, поэтому средняя температура за весь месяц составит не менее +1 градуса, то есть как минимум на 4 градуса выше нормы.

Нынешний январь стал самым теплым в Латвии с 2020 года, когда среднемесячная температура составляла +3,1 градуса.

Самая низкая температура в январе составила -13,5 градуса и была зафиксирована 13 января в Айнажи. Самая высокая температура в этом месяце составила +8 градусов 18 января в Мерсрагсе.

В первой декаде месяца среднее количество осадков составило 46,6 миллиметра, или 252% от нормы. Середина января была намного суше - 60% от нормы осадков.

Первые четыре дня года были самыми ветреными в январе, когда порывы превышали 25 метров в секунду, в том числе 1 января в Лиепайском порту достигали 28,5 метра в секунду.

Как сообщалось, в Риге и на Курземском побережье метеорологическая зима еще не наступила, и велика вероятность, что она не начнется, а после метеорологической осени сразу наступит метеорологическая весна. Аналогичная ситуация наблюдалась и зимой 2019-2020 гг.

#погода
1
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    Я не против. Могло бы ещё на 5 и было бы вообще шикарно.☺️

    4
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео