«Теперь придется платить!» - государство больше не компенсирует расходы на лекарства от астмы сыну жительницы Риги

Татьяна рассказывает о назначенном врачом аэрозольном ингаляционном препарате «Серетид 25/125», который до начала года входил в перечень лекарственных средств, компенсируемых государством. Сейчас этот препарат в такой дозировке больше не найти.

Татьяна и ее сын смогут обратиться к врачу только в марте, чтобы он, возможно, назначил другое лекарство или дозировку, но лекарство необходимо здесь и сейчас.

Мать удивлена, почему не было объявлено, что определенные лекарства больше не будут доступны детям бесплатно в новом году.

Ситуацию прокомментировала представительница Национальной службы здоровья Дагния Берзиня, указав, что производитель данного лекарства сам решил покинуть списки компенсируемых препаратов. Представительница службы указала, что сами жители могут обратиться к производителю, быть может, его удастся уговорить вернуться в эти списки. Службе это не удалось.