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«Теперь придется платить!» - государство больше не компенсирует расходы на лекарства от астмы сыну жительницы Риги 1

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2025
BB.LV
«Теперь придется платить!» - государство больше не компенсирует расходы на лекарства от астмы сыну жительницы Риги

Десятилетний сын жительницы Зиепниеккалнса Татьяны страдает астмой. Лечение требует приема специфических лекарств, поэтому недавний визит в аптеку, мягко говоря, сильно расстроил мать, передает Bez Tabu.

Татьяна рассказывает о назначенном врачом аэрозольном ингаляционном препарате «Серетид 25/125», который до начала года входил в перечень лекарственных средств, компенсируемых государством. Сейчас этот препарат в такой дозировке больше не найти.

Татьяна и ее сын смогут обратиться к врачу только в марте, чтобы он, возможно, назначил другое лекарство или дозировку, но лекарство необходимо здесь и сейчас.

Мать удивлена, почему не было объявлено, что определенные лекарства больше не будут доступны детям бесплатно в новом году.

Ситуацию прокомментировала представительница Национальной службы здоровья Дагния Берзиня, указав, что производитель данного лекарства сам решил покинуть списки компенсируемых препаратов. Представительница службы указала, что сами жители могут обратиться к производителю, быть может, его удастся уговорить вернуться в эти списки. Службе это не удалось.

#здравоохранение # дети
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го января

    Неужели не понятно и не доходит?! По прогнозам ООН на 2100 год в Латвии будет проживать 410-430 тысяч человек. Не больше! Что непонятно?!!!

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