Евросоюз бережет нашу природу больше, чем мы сами. Брюссель внес 61 латвийский биотоп в список значимых для ЕС.

А так как наше государство не приняло достаточных мер по их сохранению, возбудил дело по нарушению, которое в перспективе может увенчаться санкциями.

По данным Министерства умного администрирования и регионального развития, в ЛР констатированы следующие особо охраняемые ЕС территории: леса — 335 519 га, болота — 152 292 га, луга — 63 575 га, пресные воды — 110 596 га, побережье — 8443 га, отложения пород — 55 га. В общем и целом биотопы европейского значения занимают 10,3% территории государства.

Особую сложность при охране данных угодий создает то, что таковые, "особенно леса и луга сильно фрагментированы, т. е. они только в немногих областях создают большие однородные площади или места концентрации".

Латвийские экологи, обследовав указанные им европейскими коллегами территории, пожимают плечами — и что, спрашивается, там нашли? Высококачественная природа на полюбившихся ЕС болотах, к примеру, констатирована только на 12% площади. Что касается лесов, то "выдающимися" в нашей республике признали только 5% из того, что выделили в Евросоюзе.

Ради улучшения охраны природы в ЛР создали особый регистр Ozols и привели в действие Закон о защите пород и биотопов. Однако в последнем, как указывает ведомство Инесе Берзини ("Новое Единство"), "не определены запрещенные действия с особо охраняемыми биотопами". Скажем, можно ли собрать грибочков в излюбленном ЕС лесу?

А вот какие типично латвийские существа попали на карандаш еврочиновников. Это толстая перловица (Unio crassus) — речной моллюск. Также вызывает беспокойство отшельник обыкновенный (Osmoderma barnabita) — жук семейства пластинчатоусых. Самым же красивым является европейская широкоушка, или курносый ушан (Barbastella barbastellus ), летучая мышь, живущая в дуплах, пещерах и заброшенных шахтах.

Ради последнего в районе Одзиене Айзкраукльского края создан план по защите. 24 ноября 2024 года Кабинет министров ЛР принял документ, по которому особый статус придается — внимание! — 18 600 гектарам земли (186 кв. км, для сравнения: площадь всей Риги 307 кв. км).

При этом примерно в тех же землях Земгале намереваются основать военный полигон. Как–то его переживут летучие мыши с их тонкой душевной организацией?