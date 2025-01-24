«Это точно чупакабра!» Даже биологи сомневаются в определении вида животного, попавшего на видео в Латвии

В сети разгорелись жаркие споры из-за загадочного животного, заснятого видеокамерой Альберта ночью на заднем дворе. Портал Jauns.lv обратился за разъяснениями к биологам, но оказалось, что у специалистов также нет однозначного ответа.

Латвийский фонд природы признался, что это видео вызвало у них серьёзные сомнения. Организация даже проконсультировалась с экспертом по млекопитающим из другой службы. Единственная версия: это либо собака, либо волк, потерявший шерсть. Пресс-секретарь Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс также считает, что на записи изображён либо собака, либо волк, но склоняется ко второй версии.

«В любом случае, животное сильно пострадало от чесотки, поэтому долго оно не проживёт. Общаться с ним тоже не стоит, чтобы не подвергнуть своих домашних животных такому же риску», — пояснил специалист.

Старший научный сотрудник Института исследования леса «Силава» Янис Озолиньш уверен: на видео точно волк, страдающий от чесотки. Это заболевание вызывается чесоточными клещами, которые передаются при прямом контакте. Клещи живут в глубоких слоях кожи, питаются кератином, размножаются, и их деятельность вызывает сильный зуд. Животное расчёсывает кожу, образуя глубокие раны, которые становятся воротами для инфекций. В результате организм ослабевает, и животное со временем погибает.

«Мы наблюдаем за волками с начала 2000-х годов и время от времени фиксируем случаи их гибели от чесотки — это довольно частое явление в природе. Бывают годы, когда вспышки заболевания происходят чаще, а в другие годы реже. Например, в один год чесотка поражает лис и енотовидных собак, а спустя два года вспышка уже среди волков. Потом ситуация стабилизируется», — объясняет Озолиньш.

Учёный также отметил, что сейчас сложно сказать, наблюдается ли вспышка чесотки, поскольку данные о заболевании у диких животных поступают от охотников с помощью генетических анализов. «Обычно симптомы чесотки фиксируются примерно у 10% таких животных. Однако в этом году охотники быстро исчерпали свои квоты, поэтому данных о распространённости заболевания пока нет. Нет доказательств увеличения числа волков, больных чесоткой, но два года назад была вспышка среди енотовидных собак. Возможно, этот год окажется трудным для волков», — добавил он.

Руководитель отдела надзора за инфекционными болезнями животных Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Мадара Волка пояснила, что эктопаразитарные заболевания, включая чесотку, не находятся под контролем государства, поэтому служба не может предоставить данные о её распространении среди диких животных.

«Чесотка — не редкость в Латвии. Почти каждый год вблизи населённых пунктов люди видят облезлых лис или животных с голыми хвостами», — заключила Волка.