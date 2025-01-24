«Русские запускают сто «Шахедов» на Латвию, как мне к этому подготовиться?» - Риекстиньш недоумевает

По его словам, большинство жителей страны даже не знают, к чему им готовиться.

«У нас много говорят, что каждый должен быть готов и все в этом духе. Красиво сказано, мы это, вроде, понимаем, не нужно напоминать, правда? Но что именно сделано?

И вот чисто практический пример. Русские запускают сто «Шахедов» (беспилотников со взрывной частью – ред.) на Латвию. Вопрос: а я это узнаю? Как я это узнаю? Когда я это узнаю? И что мне с этим делать? Кто может ответить? Никто! А потом я читаю заголовки. Говорим, как будто, правильные вещи. Но как я узнаю? Я вообще узнаю? И как я могу подготовиться к тому, не знаю чему. Никак на самом деле», - указал он.

Напомним, ранее новый глава земессардзе заявил, что каждый в стране должен быть готов к обороне страны «еще вчера, сегодня и завтра».