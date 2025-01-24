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«Русские запускают сто «Шахедов» на Латвию, как мне к этому подготовиться?» - Риекстиньш недоумевает 4

Наша Латвия
Дата публикации: 24.01.2025
BB.LV
«Русские запускают сто «Шахедов» на Латвию, как мне к этому подготовиться?» - Риекстиньш недоумевает

Экс-депутат Сейма Сандис Риекстиньш прокомментировал в эфире периодические призывы к готовности Латвии в связи с угрозой России.

По его словам, большинство жителей страны даже не знают, к чему им готовиться.

«У нас много говорят, что каждый должен быть готов и все в этом духе. Красиво сказано, мы это, вроде, понимаем, не нужно напоминать, правда? Но что именно сделано?

И вот чисто практический пример. Русские запускают сто «Шахедов» (беспилотников со взрывной частью – ред.) на Латвию. Вопрос: а я это узнаю? Как я это узнаю? Когда я это узнаю? И что мне с этим делать? Кто может ответить? Никто! А потом я читаю заголовки. Говорим, как будто, правильные вещи. Но как я узнаю? Я вообще узнаю? И как я могу подготовиться к тому, не знаю чему. Никак на самом деле», - указал он.

Напомним, ранее новый глава земессардзе заявил, что каждый в стране должен быть готов к обороне страны «еще вчера, сегодня и завтра».

#мнения #оборона
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Комментарии (4)

  • А
    Андрей
    24-го января

    А что не понятно-то? Готовь сани летом, а телегу - зимой! Президент давеча чётко дал понять, как именно быть готовым. Когда его спросили (уже после избрания Трампа) в стиле: ну вы же первый назвались "г..м" (груздём, если кто не понял - из пословицы), что теперь делать-то будете? На что през. ответил в стиле: давно это было.... Вероятно, в смысле "кто старое помяенет - тому глаз вон..." Впрочем поговорка говорит "а кто старое забудет, тому - оба!" Но не в этом суть.
    Надо сделать так, чтобы не прилетело! Т.е. договориться заранее. А как, простите? Да просто - сменить правительство и принести извинения за "неспровоцированные", но публичные заявления в его адрес. Например, кто-то ОЧЕНЬ хотел перекрыть выход российским судам в Балтийское море. Ну так заявить, что тот, кто это сказал - был не в себе, очень расстроен, а вообще никто ничего такоего реально не имел ввиду. Русские конечно, покрутят пальцем у виска (в смысле - как таких быстрых спортсменов по переобучанию тапочек можно натренировать за такой короткий срок?), но если провокаций реально не будет, то простят и забудут. Ведь реально - зачем им без повода сюда шахедов ещё тратить в таком количестве? Пусть беспилотники, лучше, посылки развозят. Ну и еду, например, вместо курьеров - глядишь, спрос на курьеров упадёт и все восточные мигранты - съедут куда подальше. Ведь этого нынче хотели нац.озабоченные? Или я ошибаюсь?

    33
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го января

    100 шахедов?! Размечтались Если что, то просто прилетит один из активных блоков от "Сармат". Одновременно и на каждую столицу. ЕС на этом закончится, а Россия и США продолжат существовать и развиваться. Учите геополитику.

    48
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Алексей Зиновьев
    25-го января

    Леталка не доросла. Это на хохлах доказывается. Как пыжылись, тряслись в падучей накапливая газы...а вышел среньк-пук и орки едущие в атаку на жигулях и мотоциклах.

    0
    6
  • MI
    Marija Ivanova
    24-го января

    Ну как, мы уже готовимся, активно вымираем. Гляди когда сто шахедов полетит, им действительно будет сложно попасть по оставшейся сотни папуасов.

    47
    0

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