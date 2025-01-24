Помнится, когда наша страна входила в еврозону, нам обещали — теперь–то деньги потекут к нам рекой! Но получилось не все так просто.

Латвийские агентство инвестиций и развития отчиталось на днях в парламенте о привлечении средств из–за границы. Всего 2024 году в Латвию иностранный капитал вложил 655,4 миллиона евро. Это плюс 6% к прошлому году.

Позитивный прогноз — в рамках статистической погрешности

Как отметил руководитель Агентства Райвис Бремшмитс, геополитический фон имеет значение для Латвии. Хотя, как значится в презентации, "прогнозы роста ВВП в ЕС и на главных экспортных рынках в 2025–м и 2026 году позитивные". Впрочем, ожидаемый для ЛР рост в текущем году — 1 процент — можно фактически обнулить и свести, в старых экономических терминах, на усушку и утруску. На будущий год предполагают смелые 2,1%, но это уж бабушка надвое сказала.

И такая же грустная картина по всему Евросоюзу. Лидерами выглядят Мальта (4,3% прогноз на 2025 год) и Ирландия (4%), что характерно, оба государства не входят в НАТО, соответственно, на военные расходы могут обильно не тратиться. Что же до крупнейших экономик ЕС, то у них положение или такое же, как у нас — 1% роста для Италии; или еще хуже — 0,8% для Франции и 0,7% для Германии. Вообще–то это полная стагнация.

При этом международный финансовый мониторинг — FDI — указывает, что именно Западная Европа остается основным инвестором для "Поднимающейся Европы", т. е. преимущественно постсоциалистических государств, а именно 55% вложений в 2024 году. Северная Америка, к примеру, вложила только 13%, хотя позиционировала себя как Главный Союзник. При этом доля проектов Запада постепенно уступает тем, что идут из Азиатско–Тихоокеанского региона (понятное дело, из Китая).

В западной статистике, между прочим, принято считать "Поднимающейся Европой" весьма обширный регион — от Эстонии до Кипра. В него входят также государства, которые и вовсе не являются членами ЕС — Босния и Герцеговина, Черногория, Македония, Албания, Сербия, Косово и даже Турция. В списке соседствуют братская с ЕС Украина — и подсанкционная Беларусь.

Тремя основными секторами, куда в "Поднимающуюся Европу" вкладывают деньги капиталисты Европы Западной, являются:

инфраструктура и логистика;

индустриальное оборудование;

возобновляемая энергия.

Спасибо бывшей метрополии

При обозрении главных государств–инвесторов в Латвию становится сразу понятно, почему на днях в нашу республику прибыла войсковая часть с тремя коронами на щите, и отчего в кресло главного банкира ЛР опять номинируется представитель славного Swedbank. Дело в том, что, по данным на конец III квартала 2024 года, именно Швеция возглавляла топ государств–инвесторов в нашу экономику с 7,866 миллиардами евро.

Это, на секундочку, 30,5% от общего объема — что в сумме превосходит три следующие страны–инвестора — Эстонию (13,3%), Литву (8,2%) и Германию (5,9%).

Пятую строчку в турнирной таблице, на удивление, занимает Кипр (5,2%). Столь высокое внимание средиземноморского островного государства к нам, однако, по факту является лишь отражением тех выгодополучателей, которые скрываются в рамках офшорной юрисдикции. Могут эти предприятия принадлежать предпринимателям любой национальности, точно так же, как и из офшорных стран побогаче и подороже — Люксембурга (3,2%) и Мальты (2%).

Между тем по–прежнему в Латвии довольно крупно представлен и российский капитал — 1 миллиард 77 миллионов инвестиций, или 4,1%. Но, опять же, это более чем в 7 раз меньше, чем у Швеции. Сразу ясно, кто в доме хозяин! К тому же за последний квартал шведские вложения еще и выросли.

Куда уходит экспорт

При анализе экспортных позиций Латвии есть некоторое смещение, топ–5 выглядит так: Литва (15,1%), Эстония (10,3%), Германия (7,7%), Швеция (6%) и Великобритания (5,9%).

Характерно, что Соединенное Королевство, вышедшее из Евросоюза, покинуло и ряды десяти крупнейших инвесторов в ЛР.

Россия с долей в нашем экспорте 4,5% и 6–м местом превышает позицию в рейтинге инвесторов; точно так же среди экспортеров появляется на 8–м месте США, которых в десятке инвесторов вообще нет.

Относительно латвийского экспорта в наиболее платежеспособные государства Северной Европы в 2024 году имела место печальная тенденция крупного снижения. Так, в Швецию наши предприниматели отправили товаров на 8% меньше, в Норвегию на 12%, в Финляндию на 21%.

Рига — чемпион

Зарубежный капитал в 2024 году реализовал в стране 45 проектов, создано 2023 новых рабочих места.

Проекты по отраслям: информационно–коммуникационные технологии — 11, биоэкономика — 9, умная энергетика — 7, умные материалы и фотоника — 7, биомедицина — 2, прочие отрасли — 9.

Как и следовало ожидать, более всего иностранных инвестиционных проектов привалило столице — 21, затем идут Курземе (12), и с большим отрывом прочие регионы — Латгалия (4), Рижский регион и Видземе (по 3), и Земгале (2). Прямо скажем, совсем негусто — можно на пальцах одной руки пересчитать тех отважных иностранцев, которые рискнули вложиться в восточные и южный регионы ЛР.

Далеко ли до Японии

Как сообщалось на заседании Комиссии Сейма по долгосрочному развитию, возглавляемой Угисом Митревицсом, чиновники Латвийского агентства инвестиций и развития провели встречи с представителями аж 400 иностранных предприятий. Что получается — лишь около 11% зарубежных капиталистов готовы инвестировать в страну, о которой им так интересно рассказали!

— Для Латвии важны далекие рынки, — рассуждал господин Бремшмитс. — Япония является для нас 44–м торговым партнером, хотя это 4–я экономика мира. Мы фактически с ними не торгуем, если просто сказать.

Вполне вероятно, что, кроме встреч и бесед с латвийскими экономическими агентами за границей, иностранные бизнесмены смотрят и другие источники про нашу страну — а там ведь первыми лицами государства прямым текстом говорится, что мы на фронтовой линии Запада в борьбе с Россией. А партайгеноссе господина Митревицса по Национальному объединению делают все, чтобы тут у нас создать неуют, по возможности, всем нетитульным. Включая даже украинских таксистов!

Поэтому в обозримом будущем единственными якорными инвесторами в ЛР останутся только самые близкие соседи, или бывшие страны–метрополии вроде Швеции. Которая, в случае чего, может оперативненько вывести свои вложения — точно так же, как недавно, в связи с закрытием филиала крупнейшего финансово–кредитного учреждения, был выломан и оранжевый банкомат из дома на улице Калькю.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС

По данным Латвийского агентства инвестиций и развития, 1–е место в экспорте страны устойчиво занимает продукция деревообрабатывающей промышленности. Наибольшие же инвестиции делаются в секторы: профессиональных, научных и технических услуг; торговли; обрабатывающей промышленности.