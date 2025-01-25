«С дешевой белорусской визой езжу в Россию» - рижанка шокировала соцсети

В соцсети Facebook рижанка поделилась ситуацией, что ей удалось въехать в Россию - в Псков, с белорусской визой. Однако, одному мужчине из ее группы отказали во въезде из-за отсутствия медицинской страховки. Тем временем, публикация туристки собрала целый ряд гневных комментариев.

"Недавно мне посчастливилось съездить в Минск — столицу Беларуси. Какой это красивый и уютный город! Гуляли с подругой моего детства по старинным улочкам, заглянули в Верхний город, наслаждались атмосферой Троицкого предместья и, конечно, не смогли пройти мимо потрясающей красоты Национальной библиотеки", - пишет Анна в соцсети Facebook.

"Но самое интересное — наконец заработал порядок взаимного признания виз - с 11 января Беларусь и Россия стали признавать визы друг друга. То есть, если у вас есть белорусская виза, можно без проблем въехать и в Россию. Таким образом я позавчера посетила Псков. Виза стоит в разы дешевле, чем российская, а сэкономленные деньги лучше потратить на подарки и сходить в кафе! Сравните разницу - многократная виза в рижских турфирмах в РФ стоит 280 евро, а белорусская - всего 35 евро.

Есть и другой плюс - на белорусской таможне не проверяют телефоны на момент проверки личной переписки и не шмонают багаж так, как на российской... К сожалению, на границах РФ это современная реальность. Так что, въехать через Беларусь получается дешевле и спокойнее.

Но хочу поделиться другим важным моментом: в нашей небольшой группе был мужчина, которого не пустили на границе. Оказалось, у него в паспорте не было медицинской страховки для туриста. Поэтому, друзья, если планируете поездку, лучше не рисковать и оформить страховку в какой-нибудь турфирме еще в Риге... Стоит она как правило "копейки". Некоторые как тот мужик почему-то пытаются сэкономить на спичках, а если через границу не пустят или если случится какое-то ЧП - никто об этом почему-то не думает.

Кстати, в Беларуси скоро выборы президента. Надеюсь, там не будет волнений. Скорее всего, народ снова выберет Лукашенко. Беларусь — это гостеприимство, чистота и особый уют, а также вкусные драники. Планирую туда вернуться летом", - отметила Анна.

"Как можно ездить в Беларусь и еще так восторженно писать об этом? Вы забыли, что там диктатор у власти? Такие поездки только поддерживают режим Лукашенко! Неужели вы не понимаете, что это опасно и аморально?", - отметила Елена в комментариях.

"Никаких выборов в Беларуси нет и не будет, все заранее решено. Вы своим визитом показываете, что это вас не волнует. Думаю, Латвии и ЕС давно пора закрыть границы с этими странами. Это вопрос принципов и безопасности", - пишет Янис.

"Потрясающе, как некоторые забывают про почти советский режим в Беларуси и войну, которую развязала Россия. Вместо того чтобы путешествовать в эти страны, лучше бы поддержали наши национальные ценности и экономику. Такие поездки нужно запрещать!", - считает Инесе.