Судебному исполнителю из России дали визу, но не впустили в Латвию – комментарий МИДа

«По доверенности одной пенсионерки, имеющей гражданство РФ, я оформлял визу ее сыну, проживающему в России под Москвой. Женщина перенесла микроинсульт, у нее частичная потеря памяти.

Она хотела встретиться с сыном на Новый год, да и в принципе нуждается в помощи – бытовые вопросы ей самостоятельно решать уже очень тяжело. Мы обратились в частную фирму, заплатили 500 евро за услуги (имеется чек), там оформили все документы и отправили дальше.

Через некоторое время сыну женщины пришло письмо из посольства Латвии в РФ, в котором сообщалось, что посольство получило документы с просьбой открыть визу, однако необходима справка от врача-невропатолога, что женщина действительно страдает указанными недугами. Такую справку от врача мы тоже получили и отправили в посольство Латвии.

Все документы были собраны и отправлены, мы приготовились к ожиданию, на быстрое решение даже особо не рассчитывая. Однако решение было принято быстро: сыну женщины позвонили и сообщили, что у него с 4 января открыта виза, но только... на 7 дней.

Он бросил все дела, быстро собрался и 800 (!) километров добирался до границы. Добирался, можно сказать, на попутках, чтобы поскорее, потому что не хотел терять времени: ведь каждый лишний час в дороге – это минус час пребывания у матери. А времени и так в обрез.

Однако на пропускном пункте Терехово его задержали и заехать на территорию Латвии не дали! Причина: он служил в российской армии, плюс сейчас работает в «органах». Никакие аргументы, что он всего лишь судебный исполнитель и никакого отношения к спецслужбам не имеет, не убедили. И всю ночь он добирался домой. Время, деньги, силы, нервы – все оказалось потрачено впустую. Не говоря уже о состоянии больной пожилой женщины, которая очень надеялась на встречу с сыном и так его и не дождалась.

Я не знаю и не могу судить, насколько обоснованно наши пограничники не пустили в Латвию этого человека. Возможно, и обоснованно. Тем не менее вся эта ситуация вызывает следующие вопросы:

– Если у пограничников есть информация, на основании которой они принимают решение, разрешить или запретить конкретному человеку въезд на территорию Латвии, то почему такой информации нет ни у фирм, которые занимаются оформлением приглашений, ни у посольства Латвии в РФ?

– Если же такая информация у посольства Латвии в РФ имеется, то почему они выдают визы людям, которых потом «разворачивают» на границе и не пускают в Латвию?

– Почему открытие визы привязывается к определенным датам? Почему, к примеру, виза не может быть выдана с условием, к примеру, «7 дней в январе», или «7 дней в феврале» и т.д., чтобы человек сам выбрал наиболее удобные для себя даты?»

«Выданная виза не гарантирует... ничего»

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите:

– Министерство иностранных дел не поддерживает деятельность различных посредников, в том числе в процессе оформления визы. Мы всегда призываем не пользоваться услугами подобного рода и заявление на выдачу визы рекомендуем подавать лично, как того требуют регламентирующие акты.

На сайтах Министерства иностранных дел и дипломатических и консульских представительств Латвии за рубежом размещена обширная и исчерпывающая информация о порядке подачи заявления на визу и документах, которые необходимо предоставить: mfa.gov.lv/lv/vizas-pieteikuma-iesniegsana

Согласно статье 30 Визового кодекса, наличие визы само по себе не дает автоматического права на въезд на территорию Латвии.

Так что даже если представительство Латвии выдало человеку визу, Государственная пограничная охрана имеет право проводить повторные проверки уже на границе Латвии. И в случае если обнаружены обстоятельства, которые являются основанием для отказа во въезде или аннулирования визы, должностные лица обязаны принять соответствующие меры, отказав во въезде или аннулировав визу.

При этом сам человек, получив решение об аннулировании визы или отказе во въезде, имеет право обжаловать это решение. В соответствии со статьей 20 ч.1 Закона об иммиграции иностранец имеет право обжаловать решение об отказе во въезде в Латвийскую Республику в течение 30 дней с момента принятия данного решения.

Порядок выдачи визы определяют Визовый кодекс и Закон об иммиграции. При принятии решения о выдаче визы сотрудник консульства Латвийского представительства строго руководствуется правовыми нормами. В визовой анкете, которая является основным документом для подачи заявления на визу, предусматривается, что человек сам должен указать конкретные даты своего запланированного въезда. Необходимо также предоставить документы, подтверждающие цель въезда.

Правильно заполненная визовая анкета и представленные в полном объеме документы, подтверждающие обоснованность необходимости приезда в Латвию, позволяют должностному лицу представительства полноценно оценить заявление на визу и принять решение о ее (визы) выдаче.