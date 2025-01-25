Baltijas balss logotype

Судебному исполнителю из России дали визу, но не впустили в Латвию – комментарий МИДа 12

Наша Латвия
Дата публикации: 25.01.2025
BB.LV
Судебному исполнителю из России дали визу, но не впустили в Латвию – комментарий МИДа

«По доверенности одной пенсионерки, имеющей гражданство РФ, я оформлял визу ее сыну, проживающему в России под Москвой. Женщина перенесла микроинсульт, у нее частичная потеря памяти.

Она хотела встретиться с сыном на Новый год, да и в принципе нуждается в помощи – бытовые вопросы ей самостоятельно решать уже очень тяжело. Мы обратились в частную фирму, заплатили 500 евро за услуги (имеется чек), там оформили все документы и отправили дальше.

Через некоторое время сыну женщины пришло письмо из посольства Латвии в РФ, в котором сообщалось, что посольство получило документы с просьбой открыть визу, однако необходима справка от врача-невропатолога, что женщина действительно страдает указанными недугами. Такую справку от врача мы тоже получили и отправили в посольство Латвии.

Все документы были собраны и отправлены, мы приготовились к ожиданию, на быстрое решение даже особо не рассчитывая. Однако решение было принято быстро: сыну женщины позвонили и сообщили, что у него с 4 января открыта виза, но только... на 7 дней.

Он бросил все дела, быстро собрался и 800 (!) километров добирался до границы. Добирался, можно сказать, на попутках, чтобы поскорее, потому что не хотел терять времени: ведь каждый лишний час в дороге – это минус час пребывания у матери. А времени и так в обрез.

Однако на пропускном пункте Терехово его задержали и заехать на территорию Латвии не дали! Причина: он служил в российской армии, плюс сейчас работает в «органах». Никакие аргументы, что он всего лишь судебный исполнитель и никакого отношения к спецслужбам не имеет, не убедили. И всю ночь он добирался домой. Время, деньги, силы, нервы – все оказалось потрачено впустую. Не говоря уже о состоянии больной пожилой женщины, которая очень надеялась на встречу с сыном и так его и не дождалась.

Я не знаю и не могу судить, насколько обоснованно наши пограничники не пустили в Латвию этого человека. Возможно, и обоснованно. Тем не менее вся эта ситуация вызывает следующие вопросы:

– Если у пограничников есть информация, на основании которой они принимают решение, разрешить или запретить конкретному человеку въезд на территорию Латвии, то почему такой информации нет ни у фирм, которые занимаются оформлением приглашений, ни у посольства Латвии в РФ?

– Если же такая информация у посольства Латвии в РФ имеется, то почему они выдают визы людям, которых потом «разворачивают» на границе и не пускают в Латвию?

– Почему открытие визы привязывается к определенным датам? Почему, к примеру, виза не может быть выдана с условием, к примеру, «7 дней в январе», или «7 дней в феврале» и т.д., чтобы человек сам выбрал наиболее удобные для себя даты?»

«Выданная виза не гарантирует... ничего»

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите:

– Министерство иностранных дел не поддерживает деятельность различных посредников, в том числе в процессе оформления визы. Мы всегда призываем не пользоваться услугами подобного рода и заявление на выдачу визы рекомендуем подавать лично, как того требуют регламентирующие акты.

На сайтах Министерства иностранных дел и дипломатических и консульских представительств Латвии за рубежом размещена обширная и исчерпывающая информация о порядке подачи заявления на визу и документах, которые необходимо предоставить: mfa.gov.lv/lv/vizas-pieteikuma-iesniegsana

Согласно статье 30 Визового кодекса, наличие визы само по себе не дает автоматического права на въезд на территорию Латвии.

Так что даже если представительство Латвии выдало человеку визу, Государственная пограничная охрана имеет право проводить повторные проверки уже на границе Латвии. И в случае если обнаружены обстоятельства, которые являются основанием для отказа во въезде или аннулирования визы, должностные лица обязаны принять соответствующие меры, отказав во въезде или аннулировав визу.

При этом сам человек, получив решение об аннулировании визы или отказе во въезде, имеет право обжаловать это решение. В соответствии со статьей 20 ч.1 Закона об иммиграции иностранец имеет право обжаловать решение об отказе во въезде в Латвийскую Республику в течение 30 дней с момента принятия данного решения.

Порядок выдачи визы определяют Визовый кодекс и Закон об иммиграции. При принятии решения о выдаче визы сотрудник консульства Латвийского представительства строго руководствуется правовыми нормами. В визовой анкете, которая является основным документом для подачи заявления на визу, предусматривается, что человек сам должен указать конкретные даты своего запланированного въезда. Необходимо также предоставить документы, подтверждающие цель въезда.

Правильно заполненная визовая анкета и представленные в полном объеме документы, подтверждающие обоснованность необходимости приезда в Латвию, позволяют должностному лицу представительства полноценно оценить заявление на визу и принять решение о ее (визы) выдаче.

#спрашиваете — отвечаем
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
2
48

Комментарии (12)

  • Д
    Дед
    25-го января

    Латвия ОЧЕНЬ демократическая страна! МИД выдает визу, которая оказывается не является поводом въезда в Латвию., а в то время начальница МИД Браже решает мировые проблемы. Обхохочешься! Наведи, порядок на своей грядке, прежде, чем к большим странам с поучениями лезть.

    37
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го января

    Димдимыч Серыйволкович а Ты из СБ местного?)) пивасика наверно Cesu наверно накатил со шпротами?)) как обстановка у Вас в СБ?) докладывай

    14
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го января

    И лайкнул сам себя.🤣 Ай молодца зачморенная чсвэшная.

    1
    14
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го января

    В ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ и ГРАЖДАНИНУ СС СР. Пошаговый план действий для возврата в правовое поле СС СР.: zoryana-1955.livejournal.com/25143.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social&

    7
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го января

    Ты сегодня колбаски по 2.20 навернул? Или талоны на хозяйственное мыло отаварил без очереди? Смотрю поносится легко и радосто сегодня.

    0
    19
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го января

    Пошаговый план возврата в правовое поле СС СР (к победе мирным путём) на основании Гос.Актов СС СР.: zoryana-1955.livejournal.com/25540.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social&

    8
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го января

    пишем жалобы по адресатам ниже. это необходимо для фиксации преступлений против граждан СС СР на территории Прибалтики.

    14
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го января

    Кто выпил воду в Латвии?: anlazz.livejournal.com/983939.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social&

    7
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го января

    что секретного находится в Латвии?? база НАТО в Адажи или аэродром в Лиелварде? вся Прибалтика отсканирована до метра, в России все видят и слышат без всяких шпионов.

    21
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го января

    это полный pizec кунги и не кунги. МИД гребет бабло за так называемые визы которые ничего не значат. у человека мама в плохом состоянии и не впускать. и как это понимать???

    а потом СБ Латвии(Гестапо) борется с теми кто пишет и публикует о таких бесчеловечных действиях.

    Пишем жалобы в Приемную Генсека ООН, жалобу Королю Великобритании, Королю Швеции

    23
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го января

    это полный pizec кунги и не кунги. МИД гребет бабло за так называемые визы которые ничего не значат. у человека мама в плохом состоянии и не впускать. и как это прнимать???

    а потом СБ Латвии(Гестапо) борется с теми кто пишет и публикует о таких бесчеловечных действиях.

    Пишем жалобы в Приемную Генсека ООН, жалобу Королю Великобритании, Королю Швеции

    20
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го января

    Хрень какая то. Выдавая в миде визу, должны понимать что за человек запрашивает въезд? С хрена ли его погранцы тормозят, если виза оформлена? Нахрена эти визы вообще, если всякий хрюндель из под какой нибудь деревни около зилупе, от безнадёги найти работу и подавшийся в погранцы, может отфутболить с оформленным разрешением мида? Нафиг тогда этот мид нужен?

    58
    3
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео