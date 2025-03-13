Почему Maxima Latvija готовится работать в особом режиме?

В пятницу и субботу, 14 и 15 марта, 17 000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров с картой Paldies можно будет купить со скидкой до 50%.

Maxima Latvija предвидит серьезный наплыв покупателей, который в этот раз может быть очень большим. Понятно, что такая акция (огромное количество промтоваров люди смогут приобрести фактически за полцены) не останется незамеченной в обществе.

Чтобы все желающие смогли порадовать себя мега-приятными покупками, акция «1 выгодный день» (1 izdevīga diena) увеличена до двух дней.

Как сделать нужные приобретения во время акции Maxima Latvija – советы известных латвийцев:

1. Обратите внимание на качественные кухонные принадлежности – для вкусных и полезных блюд.

Высококачественные кастрюли, сковороды, ножи и другие кухонные аксессуары – это особенно ценное долгосрочное вложение. Они сделают приготовление пищи не только проще, но и приятнее.

Шеф-повар Лаурис Алексеевс рекомендует: “Хорошая сковорода, кастрюля или жаропрочная форма, а также прочные ножи выводят приготовление пищи на совершенно новый уровень. В качественной посуде можно готовить полезнее и эффективнее – без лишнего жира и при правильной температуре. Я советую обновлять кухонный инвентарь во время особых акционных предложений, так как это позволяет улучшить свой кулинарный опыт по выгодной цене”.

2. Всегда правильная инвестиция – во время, проведенное совместно с детьми.

Чувство праздника можно создать в любой момент – совместное приготовление блинов, маффинов или торта, особенный ужин или семейные тематические вечера, тему которых выбирают дети. Маленькие праздники помогают детям развивать творческие способности и учат ценить время, проведенное вместе.

“Я обращаю внимание на крупные скидочные кампании – так я могу приобрести все необходимое для маленьких ежедневных праздников значительно выгоднее. В акции 1 izdevīga diena я куплю тематические украшения, столовые принадлежности и посуду для весеннего сезона, а также порадую своих детей новыми игрушками, чтобы проводить время вместе – от вечеров с LEGO до совместного сбора пазлов”, – советует Эвита Левашкевича, производитель аксессуаров для детских праздников и мама двух дочерей.

3. Разумное создание продуктовых запасов – идеально для удобства в повседневной жизни.

Планирование приемов пищи и создание запасов – отличный способ вести хозяйство более эффективно и значительно экономить. Правильно подготовленные запасы продуктов позволят быстро и легко готовить полезные блюда, что особенно важно для людей с динамичным ритмом жизни.

“Когда доступны значительные скидки, я всегда пополняю запасы продуктов длительного хранения – консервированные овощи и бобовые, а также замороженные продукты – от рыбы и мяса до фруктов для приготовления утренних смузи. Это позволяет мне даже в самый загруженный день быстро и просто приготовить вкусную еду”, – делится своим опытом фуд-блогер Юшка Падрушка.

4. Чистый дом – возможность научить детей полезным привычкам.

Чтобы поддерживать порядок в доме, важно вовлекать в этот процесс детей, ведь они учатся у родителей. Превращая уборку в веселое совместное занятие, родители не только распределяют обязанности, но и прививают детям ценные навыки.

“Как мама, я считаю важным привлекать детей к домашним делам, поэтому мы составляем список заданий и выполняем их вместе. Я рада, что 1 izdevīga diena совпадает с приходом весны, ведь я смогу значительно выгоднее пополнить запасы чистящих средств и инвентаря, а также приобрести различные органайзеры, чтобы вместе с детьми разобрать игрушки и навести порядок в шкафу”, – рассказывает фотограф и мама двоих детей Айга Звиедре.

А еще – скидка на топливо!

Если вы совершите 14 и (или) 15 марта покупки в Maxima Latvija от 20 евро и более (с картой Paldies), вас ждет дополнительный бонус - топливо со скидкой 0,10 евро за литр на Circle K.

Подробная информация на на www.maxima.lv/1izdevigadiena