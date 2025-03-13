«Обещали до победы! Трамп позвонил?»: рижан возмутило исчезновение украинских флагов с автобусов

“Rīgas satiksme” пообещала, что до победы Украины в войне против России в общественном транспорте рядом с латвийским флагом будет также виден украинский, но так ли это на самом деле? Об этом пишет LA.LV .

Одна из жительниц в социальной медиаплатформе “X” обратилась к Rīgas satiksme с вопросом: “Почему не выполняете обещание и срываете все наклейки с украинским флагом? Вы же обещали до победы? Трамп позвонил?”

“Rīgas satiksme” подтверждил, что наклейки с украинским флагом снимаются, однако в общественном транспорте украинский флаг виден в цифровом виде – на мониторах.

“Украинские флаги в общественном транспорте по-прежнему видны. Они вместе с латвийским флагом развеваются на мониторах общественного транспорта. Украинский флаг будет виден в общественном транспорте до тех пор, пока Украина не победит страну-агрессора. Постепенно удаляются те наклейки, которые потрепались, испортились и отслужили своё время.”

Однако женщина указала, что, по крайней мере, на мониторах автобуса №3 (маршрут Даугавгрива-Плявниеки) украинский и латвийский флаги не видны. На них отображаются остановки или просто чёрный экран.