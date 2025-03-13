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«Обещали до победы! Трамп позвонил?»: рижан возмутило исчезновение украинских флагов с автобусов 4

Наша Латвия
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
«Обещали до победы! Трамп позвонил?»: рижан возмутило исчезновение украинских флагов с автобусов
ФОТО: LETA

“Rīgas satiksme” пообещала, что до победы Украины в войне против России в общественном транспорте рядом с латвийским флагом будет также виден украинский, но так ли это на самом деле? Об этом пишет LA.LV.

Одна из жительниц в социальной медиаплатформе “X” обратилась к Rīgas satiksme с вопросом: “Почему не выполняете обещание и срываете все наклейки с украинским флагом? Вы же обещали до победы? Трамп позвонил?”

“Rīgas satiksme” подтверждил, что наклейки с украинским флагом снимаются, однако в общественном транспорте украинский флаг виден в цифровом виде – на мониторах.

“Украинские флаги в общественном транспорте по-прежнему видны. Они вместе с латвийским флагом развеваются на мониторах общественного транспорта. Украинский флаг будет виден в общественном транспорте до тех пор, пока Украина не победит страну-агрессора. Постепенно удаляются те наклейки, которые потрепались, испортились и отслужили своё время.”

Однако женщина указала, что, по крайней мере, на мониторах автобуса №3 (маршрут Даугавгрива-Плявниеки) украинский и латвийский флаги не видны. На них отображаются остановки или просто чёрный экран.

#общественный транспорт #помощь украине
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • А
    Андрей
    14-го марта

    "пока Украина не победит страну-агрессора. " Украина идёт войнной на США и/или Великобританию?

    "Однако женщина указала, что, по крайней мере, на мониторах автобуса №3 (маршрут Даугавгрива-Плявниеки) украинский и латвийский флаги не видны. На них отображаются остановки или просто чёрный экран." Она на демонстрацию пришла или ей всё таки надо куда-то доехать? Скоро придеётся кроме билета справшивать справку от психиатра.

    3
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го марта

    Обещали до победы, но не сказали до чьей. Видимо, кто-то уже победил, и этот "кто-то" - ни фига не Украина...

    7
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го марта

    Интересно другое, почему в Латвии до сих пор не актуализирован вопрос о введении второго государственного языка - украинского? Если уж флаг Украины гордо реет на трибуне СЭЙМа, то и язык никак не должен оставаться в тени.

    161
    8
  • JL
    Janina LV
    13-го марта

    Вчерашние символы победы сегодня стали лишними – политика меняется, а пассажиры всё так же ждут свой автобус. Rīgas satiksme переобуваются по ходу движения, но вчерашняя «победа» Украины теперь вне маршрута.

    103
    1

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