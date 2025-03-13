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«У детей вши, детский сад молчит, никого не информируют...» - родители бьют тревогу 0

Наша Латвия
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
«У детей вши, детский сад молчит, никого не информируют...» - родители бьют тревогу

Несколько родителей, чьи дети посещают Лиепайское дошкольное образовательное учреждение «Mazulītis», обращаются в программу Bez Tabu, подчеркивая, что проблемы со вшами в детском саду не решаются уже давно.

«Мы в отчаянии. В группе обнаружены вши. Они отправляют детей домой, не сообщая об этом другим родителям. Медсестра не проверяет всех детей, директор не отвечает, отдел образования также в настоящее время молчит. Еще одного ребенка только что отправили домой, его голова уже покрыта вшами и гнидами. Об этом снова умалчивают, других родителей не информируют. И уже возникли сомнения относительно дезинфекции как таковой», - рассказала одна из матерей.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста входят в так называемую группу риска. И как с любой инфекцией, борьбу с ней нужно начинать немедленно. Родители считают, что образовательное учреждение отреагировало слишком поздно.

Инспекция здравоохранения подтверждает, что первый сигнал или сообщение о кризисе в «Mazulītis» было получено 25 февраля. Еще одно заявление – 6 марта. Правда, оно была зарегистрировано на следующий день после проверки, никаких нарушений в «Mazulītis» обнаружено не было.

В последние годы число случаев педикулеза в Латвии относительно невелико, подтверждает Инспекция здравоохранения на основании полученных жалоб. В прошлом году проверка выявила наибольшее количество возможных случаев педикулеза – четыре. А год назад — ни одного.

В основном информация о факте заражения не распространяется за стены учебного заведения.

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