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Сильный дождь и снег! Синоптики предупредили о погоде в пятницу 1

Наша Латвия
Дата публикации: 13.03.2025
LETA
Сильный дождь и снег! Синоптики предупредили о погоде в пятницу

В Латгале, Селии и восточной части Видземе в в ночь на пятницу ожидается сильный дождь, который перейдет в снег и метель, предупреждают синоптики.

В центральной Латвии осадки будут легкими и умеренными, а в Курземе существенных осадков не ожидается.

Снег и лед значительно ухудшат условия вождения. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о снеге и снежном покрове толщиной до пяти сантиметров в восточной части страны.

Ночью ожидаются порывы северо-северо-западного ветра до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +1...-2 градусов.

В течение дня облачность уменьшится, и к вечеру пятницы небо будет преимущественно ясным. Сильных осадков больше не ожидается, но северо-западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду сохранится. Температура воздуха в середине дня составит 0...+3 градуса.

В Риге в течение ночи ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Днем осадки не будут сильными, небо временами прояснится. Северо-западный ветер будет порывистым, до 17 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем 0...+2 градуса.

#погода
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го марта

    Мда, потеплеет стабильно и снега закончатся только в 20-тых числах. 🙄

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