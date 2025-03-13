Остаточные явления: исполнилось 5 лет с начала ковидной пандемии

Да, так уж устроен человек — он быстро забывает и хорошее, и, к счастью, плохое тоже.

Вряд ли кто-то, кроме эпидемиологов, помнит, что ровно 5 лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию Covid-19 – это объявление можно было считать просто констатацией факта, поскольку опаснейший вирус уже бушевал по планете и вакцины от него еще даже не начали тестировать в лабораториях — люди же умирали тысячами…

Но оставим все эти ужасные подробности в прошлом и посмотрим на «остаточные явления», то есть на то, какие изменения, введенные во время пандемии, дожили до сегодняшнего дня и укоренились в обществе.

Можно, наверное, выделить 4 основных «остаточных явления»:

Первое — своего рода привычка дезинфицировать руки в кафе, магазинах и общественных местах и, если хотите, спокойное отношение к ношению масок: сегодня уже никто не оглядывается, как на чумного, на человека, который, к примеру, ходит в маске в торговом центре. Значит он или в силу ослабленного иммунитета боится заразиться каким-то вирусом, или, напротив, сам болен и не хочет заражать других.

Второе — все-таки значительно больше людей, чем до пандемии, стараются больными не приходить на работу и не посещать общественные места.

Третье — суды и другие государственные и муниципальные учреждения активно используют «удаленное общение». Так обвиняемые, свидетели могут по уважительной причине (болезнь, проживание за границей и т.п.) участвовать в заседании суда удаленно — через zoom или другую интернет-систему. Рассмотрение жалоб и т. п. В госучреждениях с участием сторон тоже, зачастую, происходит удаленно. Активно удаленное чтение лекций студентам используют вузы, особенно те, кто имеют филиалы в других городах и даже странах. Зачастую, виртуально происходит и защита дипломов иностранных студентов. Экономятся время и деньги.

Четвертое — очень активно (иногда даже чересчур активно!) используется удаленная работа. Часть клерков государственных и муниципальных структур управления и по сей день, уже через два года после завершения пандемии, продолжают частично или постоянно работать в удаленном режиме. Такая форма понравилась… и самим слугам народа! Дошло до того, что сейчас депутаты Сейма вынуждены вносить специальные статьи в Регламент работы парламента с тем, чтобы сами депутаты имели право удаленно участвовать в заседаниях комиссий и подкомиссий Сейма только в особых случаях — например, в случае болезни, непредвиденных обстоятельств…

Так или иначе, но сама удаленная форма работы и участия в заседаниях пошла всем нам на пользу и за это мы можем быть «благодарны» пандемии.