Baltijas balss logotype

Остаточные явления: исполнилось 5 лет с начала ковидной пандемии 0

Наша Латвия
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Остаточные явления: исполнилось 5 лет с начала ковидной пандемии
ФОТО: LETA

Да, так уж устроен человек — он быстро забывает и хорошее, и, к счастью, плохое тоже.

Вряд ли кто-то, кроме эпидемиологов, помнит, что ровно 5 лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию Covid-19 – это объявление можно было считать просто констатацией факта, поскольку опаснейший вирус уже бушевал по планете и вакцины от него еще даже не начали тестировать в лабораториях — люди же умирали тысячами…

Но оставим все эти ужасные подробности в прошлом и посмотрим на «остаточные явления», то есть на то, какие изменения, введенные во время пандемии, дожили до сегодняшнего дня и укоренились в обществе.

Можно, наверное, выделить 4 основных «остаточных явления»:

Первое — своего рода привычка дезинфицировать руки в кафе, магазинах и общественных местах и, если хотите, спокойное отношение к ношению масок: сегодня уже никто не оглядывается, как на чумного, на человека, который, к примеру, ходит в маске в торговом центре. Значит он или в силу ослабленного иммунитета боится заразиться каким-то вирусом, или, напротив, сам болен и не хочет заражать других.

Второе — все-таки значительно больше людей, чем до пандемии, стараются больными не приходить на работу и не посещать общественные места.

Третье — суды и другие государственные и муниципальные учреждения активно используют «удаленное общение». Так обвиняемые, свидетели могут по уважительной причине (болезнь, проживание за границей и т.п.) участвовать в заседании суда удаленно — через zoom или другую интернет-систему. Рассмотрение жалоб и т. п. В госучреждениях с участием сторон тоже, зачастую, происходит удаленно. Активно удаленное чтение лекций студентам используют вузы, особенно те, кто имеют филиалы в других городах и даже странах. Зачастую, виртуально происходит и защита дипломов иностранных студентов. Экономятся время и деньги.

Четвертое — очень активно (иногда даже чересчур активно!) используется удаленная работа. Часть клерков государственных и муниципальных структур управления и по сей день, уже через два года после завершения пандемии, продолжают частично или постоянно работать в удаленном режиме. Такая форма понравилась… и самим слугам народа! Дошло до того, что сейчас депутаты Сейма вынуждены вносить специальные статьи в Регламент работы парламента с тем, чтобы сами депутаты имели право удаленно участвовать в заседаниях комиссий и подкомиссий Сейма только в особых случаях — например, в случае болезни, непредвиденных обстоятельств…

Так или иначе, но сама удаленная форма работы и участия в заседаниях пошла всем нам на пользу и за это мы можем быть «благодарны» пандемии.

#пандемия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
2
6

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео