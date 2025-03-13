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Выдав баллончики, врачам скорой в Латвии разрешили отбиваться от буйных пациентов 0

Наша Латвия
Дата публикации: 13.03.2025
LETA
Выдав баллончики, врачам скорой в Латвии разрешили отбиваться от буйных пациентов
ФОТО: LETA

Сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) будет разрешено использовать специальные средства защиты (гелевые баллончики), чтобы отражать во время вызовов нападения пациентов или их родственников.

В таких случаях сотрудникам скорой помощи также будет разрешено записывать происходящее на видео с помощью индивидуальной нательной камеры. Раньше закон не позволял сотрудникам СНМП использовать подобные средства, а теперь Минздрав разработал законопроект, который разрешит их применение и обеспечит финансирование для их приобретения.

В повседневной работе сотрудникам скорой помощи нередко приходится иметь дело с агрессивными, нетрезвыми или находящимися под воздействием одурманивающих веществ пациентами и их родственниками. Такие ситуации представляют опасность для медиков, кроме того, им сложно оказать помощь пациенту. Проведенный в 2023 году СНМП опрос показал, что такие случаи происходят достаточно часто - из 84 сотрудников бригад 70 сталкивались с агрессией со стороны пациентов или их родственников, причем не только вербальной (обзывательствами и угрозами расправы), но и физической, когда пациенты нападали с кулаками, царапались, запирали медиков в помещении, портили имущество.

Согласно статистике, в 2022 году было зафиксировано 10 случаев нападения на сотрудников СНМП, а в 2023 году - уже 20. В эту статистику не входят случаи, когда пострадавших не было, но ситуация была очень опасной. Фактически каждый день в скорую помощь поступает вызов, когда необходимо присутствие полиции. Хотя сотрудничество с полицией налажено, возможности полицейских ограничены, и они не всегда могут быстро отреагировать. Если сотрудники бригады скорой помощи, почувствовав угрозу во время вызова, смогут предупреждать о возможности использования специальных средств, в некоторых случаях это, возможно, удержит агрессивного пациента или его родственников от нападения. В свою очередь запись на камеру будет служить доказательством нападения и угроз.

Diena

#скорая помощь
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Григорий Антонов
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