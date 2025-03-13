Денег не берут: LTV приглашает организовывать публичные показы матчей ЧМ по хоккею

Матчи чемпионата мира по хоккею, который пройдет в мае в шведском Стокгольме и датском Хернинге, будут транслироваться Латвийским телевидением. Любой желающий может подать заявку на получение разрешения на публичную демонстрацию игр, сообщает LETA.

Латвийское общественное медиа проинформировало, что трансляции чемпионата будут доступны на телеканале LTV7 и на портале LSM.

Разрешение предоставляется бесплатно и дает возможность предпринимателям, самоуправлениям и другим заинтересованным лицам организовывать публичные показы матчей. Это касается специально организованных мероприятий, проводимых в местах и в условиях, где обычно не осуществляется регулярный просмотр телевизионных или интернет-каналов.

Для получения разрешения необходимо заполнить заявку, размещенную в разделе «Pakalpojumi» на сайте LTV. Права на трансляцию матчей Латвийскому телевидению обеспечивает соглашение с эксклюзивным медиа- и маркетинговым партнером чемпионата мира – компанией «Infront Sports & Media AG». Договор охватывает период с 2024 по 2028 год.