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Действия местных парней после беспорядков у Милды очаровала людей 2

Наша Латвия
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
Действия местных парней после беспорядков у Милды очаровала людей

В четверг вечером болельщики голландского футбольного клуба «Аякс» устроили беспорядки у Памятника Свободы — они запускали ракеты, запускали петарды, мочились на памятник и мусорили на территории площади.

Полиция подверглась резкой публичной критике за этот инцидент, но что еще более приятно, так это то, что латвийские ребята не стали драться с пьяными фанатами, а поспешили устранить последствия «вечеринки».

Даце Линдберга пишет в Facebook: «Знаете, когда мой сын впервые услышал новость о голландских вандалах у Памятника Свободы, он сел в машину со своим другом, купил черные пакеты и поехал помогать убирать площадь. Я очень горжусь этим его поступком! «Это моя страна», — сказал он и ушел.

Комментаторы признают, что матери удалось воспитать хорошего сына.

Майя Фрейденфелде пишет: «Какой прекрасный поступок, к сожалению, мой сын сейчас находится в больнице, его ограбили и избили здесь, хотя он просто выполнял свою работу. Печально, что такая вседозволенность...»

#памятник
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го января

    Тихо мышами шурша...образно.

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  • AG
    Aleks Gurik
    27-го января

    Тихо вылезли из кустов . И пошли убирать за господами.

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