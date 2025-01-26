Действия местных парней после беспорядков у Милды очаровала людей

В четверг вечером болельщики голландского футбольного клуба «Аякс» устроили беспорядки у Памятника Свободы — они запускали ракеты, запускали петарды, мочились на памятник и мусорили на территории площади.

Полиция подверглась резкой публичной критике за этот инцидент, но что еще более приятно, так это то, что латвийские ребята не стали драться с пьяными фанатами, а поспешили устранить последствия «вечеринки».

Даце Линдберга пишет в Facebook: «Знаете, когда мой сын впервые услышал новость о голландских вандалах у Памятника Свободы, он сел в машину со своим другом, купил черные пакеты и поехал помогать убирать площадь. Я очень горжусь этим его поступком! «Это моя страна», — сказал он и ушел.

Комментаторы признают, что матери удалось воспитать хорошего сына.

Майя Фрейденфелде пишет: «Какой прекрасный поступок, к сожалению, мой сын сейчас находится в больнице, его ограбили и избили здесь, хотя он просто выполнял свою работу. Печально, что такая вседозволенность...»