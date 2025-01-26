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Этой ночью в Латвии побито 20 рекордов тепла 1

Наша Латвия
Дата публикации: 26.01.2025
LETA
Этой ночью в Латвии побито 20 рекордов тепла
ФОТО: LETA

В ночь с субботы на воскресенье в Латвии побито 20 рекордов максимальной температуры воздуха, в том числе пять - до полуночи, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Рекорд тепла для 25 января был побит в Айнажи, Лиепае, Руцаве, Стенде и Звейниекциемсе. Самая высокая температура воздуха в субботу составила +7,2 градуса в Руцаве.

До 6:00 в воскресенье самая высокая температура была зафиксирована в Бауске, Добеле, Мерсрагсе и Риге, где столбики термометров поднялись до +7,3 градуса. Это также новый национальный рекорд тепла для 26 января, превысивший +7,2 градуса, зафиксированные в Руцаве в 1990 году и в Мерсрагсе в 2008 году.

В воскресенье утром температура воздуха опустилась до +2...+5 градусов.

На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются новые рекорды тепла.

Как сообщалось, температура воздуха в первый месяц этого года в Латвии примерно на 4 градуса выше, чем средняя температура в январе 1991-2020 гг.

Средняя температура воздуха за первые десять дней года составила -0,2 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы для первой декады месяца, а во второй декаде января средняя температура воздуха достигла +1,9 градуса, что на 4,1 градуса выше среднего многолетнего значения.

Ожидается, что средняя температура третьей декады января составит около +2 градусов, поэтому средняя температура за весь месяц составит не менее +1 градуса, то есть как минимум на 4 градуса выше нормы.

В Риге и на Курземском побережье метеорологическая зима еще не наступила, и велика вероятность, что она не начнется, а после метеорологической осени сразу наступит метеорологическая весна. Аналогичная ситуация наблюдалась и зимой 2019-2020 гг.

В связи с теплыми зимами последних лет, когда часто трудно провести границу между началом и концом метеорологической осени, зимы и весны, синоптики ввели критерий, согласно которому метеорологическая весна может наступить только после 6 февраля, которое по статистике является в Латвии самым холодным днем в году.

Таким образом, если в ближайшие две недели среднесуточная температура будет выше нуля градусов, то весна в Латвии наступит уже 7 февраля.

#погода
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го января

    У меня паук на улице рядом с входной дверью ночью паутину сплёл.😳 Чего он там ловить собрался-не понятно. Очумел от теплоты. Зомбипаук оттаял. Зомбомух пока не наблюдаю.🤡

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