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Опрос показал, что латвийская молодежь живет не так уж и плохо 1

Наша Латвия
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
Опрос показал, что латвийская молодежь живет не так уж и плохо

Почти четверть, или 24% жителей Латвии в возрасте от 18 до 29 лет, живут в принадлежащем им жилье, свидетельствуют данные опроса.

Чаще всего молодые люди в Латвии либо арендуют жилье (34%), либо живут в доме, принадлежащем родителям или другим родственникам (32%). В возрастной группе от 30 до 39 лет арендуют жилье 19% жителей, столько же проживают у родителей.

Согласно данным опроса, в целом большинство жителей Латвии (84%) проживают в жилье, принадлежащем им, их супругам или родителям, тогда как 15% арендуют жилье.

#опрос #жилье
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    26-го января

    При том, что 80% европейцев живут в съемном жилье.

    10
    0

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