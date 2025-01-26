Опрос показал, что латвийская молодежь живет не так уж и плохо

Почти четверть, или 24% жителей Латвии в возрасте от 18 до 29 лет, живут в принадлежащем им жилье, свидетельствуют данные опроса.

Чаще всего молодые люди в Латвии либо арендуют жилье (34%), либо живут в доме, принадлежащем родителям или другим родственникам (32%). В возрастной группе от 30 до 39 лет арендуют жилье 19% жителей, столько же проживают у родителей.

Согласно данным опроса, в целом большинство жителей Латвии (84%) проживают в жилье, принадлежащем им, их супругам или родителям, тогда как 15% арендуют жилье.