Сядут телефоны, встанут трамваи: накануне отключения от РФ кто-то пугает население Латвии

В Латвии и Эстонии в последние дни распространяется дезинформация о синхронизации энергосистемы балтийских стран с европейскими сетями. Людей пугают, что они останутся без электричества на несколько дней.

Неизвестные лица утверждают, что предстоящая синхронизация с западными электросетями и отключение от постсоветской энергосистемы, которую контролирует РФ, приведет к отключению электроэнергии. Как сообщают власти, подобные сообщения распространяются в виде объявлений, а также в социальных сетях.

Латвийские и эстонские учреждения также предупреждают, что этой ситуацией пытаются воспользоваться мошенники, выдавая себя за представителей энергетических компаний и пытаясь обманом заставить жителей предоставить данные для входа в их интернет–банки. Жителей просят быть бдительными, проверять информацию, которую они видят в публичном пространстве, и никому не раскрывать свои данные.

Интересно, что в Литве подобных случаев распространения ложных сообщений пока не зафиксировано. Впрочем, власти этой страны полагают, что они могут появиться позже.

Синхронизацией в Латвии принято называть отключение от российской электросети, частью которой страны Балтии остаются и по прошествии 34 лет политического отсоединения от России.

Отключение от РФ и подключение к европейской сети намечено на 7–9 февраля этого года. И власти и независимые эксперты утверждают, что население этого процесса не заметит — электричество не должно пропадать ни на минуту. Россию же подозревают в том, что она может устроить некие провокации в этот период.

Кстати, обрывы электрокабелей в Балтийском море многие тоже связывают с предстоящей синхронизацией.

Эксперты, однако, утверждают, что возможности РФ устроить для стран Балтии нечто по–настоящему неприятное не так уж и велики. Особенно учитывая, что газоснабжение Калининградской области России проходит через территорию Литвы.

Образец дезинформации

Вот как выглядит одно из сообщений о якобы возможных отключениях электричества:

"Для информации, на 08.02.2025 запланировано отключение стран Балтии от электросети BRELL, что может вызвать перебои в подаче электроэнергии и они могут ощущаться даже в течение семи дней.

Следовательно, важно знать о возможных негативных последствиях, которые может вызвать отключение электроэнергии.

Профилактические меры — зарядите телефоны, уменьшите потребление электроэнергии, заправьте автомобили топливом, создайте запас питьевой воды. Не исключено, что движение троллейбусов и трамваев будет нарушено в течение указанного периода времени".