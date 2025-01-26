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Сядут телефоны, встанут трамваи: накануне отключения от РФ кто-то пугает население Латвии 5

Наша Латвия
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
Сядут телефоны, встанут трамваи: накануне отключения от РФ кто-то пугает население Латвии

В Латвии и Эстонии в последние дни распространяется дезинформация о синхронизации энергосистемы балтийских стран с европейскими сетями. Людей пугают, что они останутся без электричества на несколько дней.

Неизвестные лица утверждают, что предстоящая синхронизация с западными электросетями и отключение от постсоветской энергосистемы, которую контролирует РФ, приведет к отключению электроэнергии. Как сообщают власти, подобные сообщения распространяются в виде объявлений, а также в социальных сетях.

Латвийские и эстонские учреждения также предупреждают, что этой ситуацией пытаются воспользоваться мошенники, выдавая себя за представителей энергетических компаний и пытаясь обманом заставить жителей предоставить данные для входа в их интернет–банки. Жителей просят быть бдительными, проверять информацию, которую они видят в публичном пространстве, и никому не раскрывать свои данные.

Интересно, что в Литве подобных случаев распространения ложных сообщений пока не зафиксировано. Впрочем, власти этой страны полагают, что они могут появиться позже.

Синхронизацией в Латвии принято называть отключение от российской электросети, частью которой страны Балтии остаются и по прошествии 34 лет политического отсоединения от России.

Отключение от РФ и подключение к европейской сети намечено на 7–9 февраля этого года. И власти и независимые эксперты утверждают, что население этого процесса не заметит — электричество не должно пропадать ни на минуту. Россию же подозревают в том, что она может устроить некие провокации в этот период.

Кстати, обрывы электрокабелей в Балтийском море многие тоже связывают с предстоящей синхронизацией.

Эксперты, однако, утверждают, что возможности РФ устроить для стран Балтии нечто по–настоящему неприятное не так уж и велики. Особенно учитывая, что газоснабжение Калининградской области России проходит через территорию Литвы.

Образец дезинформации

Вот как выглядит одно из сообщений о якобы возможных отключениях электричества:

"Для информации, на 08.02.2025 запланировано отключение стран Балтии от электросети BRELL, что может вызвать перебои в подаче электроэнергии и они могут ощущаться даже в течение семи дней.

Следовательно, важно знать о возможных негативных последствиях, которые может вызвать отключение электроэнергии.

Профилактические меры — зарядите телефоны, уменьшите потребление электроэнергии, заправьте автомобили топливом, создайте запас питьевой воды. Не исключено, что движение троллейбусов и трамваев будет нарушено в течение указанного периода времени".

#электричество
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Григорий Антонов
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Комментарии (5)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го января

    вся Прибалтика поедет заряжять мобилы в Норвегию, Швецию

    15
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    26-го января

    Ага,Башароаа с Петровым Путин срочно отзавёт с очередной акции ,вручит пассатижи и загонит на высоковольтные вышки Латвии,что они делали короткие замыкания.

    23
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го января

    Очередная заказная провокационная и достаточно тупая статейка от " Григория Антонова"

    31
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го января

    Ничего не встанет, телефоны будет чем заряжать. Просто теперь в Норвегии, где только ГЭС и после схода всей воды с гор и реки стоят пустыми, и летом цена на электричество взлетает до небес. Цена круглогодично будет достаточно нормальная. А в весеннее время когда норвежские ГЭС работают по максимуму и цена на электричество уходит в минус( потому что его девать некуда). Оно будет продаваться на наш рынок по достаточно высокой цене. И так каждый год!!! Так кому выгодно это переподключение?! Латвии,Эстонии? Нет конечно. Кому проданы все предприятия пищевой промышленности в Прибалтике? Правильно -- это "Orkla"., норвежская компания, кстати как и Rimi. Так что не надо вешать тут "лапшу на уши".

    54
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го января

    Ничего не встанет, телефоны будет чем заряжать. Просто теперь в Норвегии, где только ГЭС и после схода всей воды с гор и реки стоят пустыми, и летом цена на электричество взлетает до небес. Цена круглогодично будет достаточно нормальная. А в весеннее время когда норвежские ГЭС работают по максимуму и цена на электричеста

    11
    2
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