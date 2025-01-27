Плохие и хорошие слова по-латышски: зачем Ринкевич использует русский союз?

Словом прошлого года выбрано "apritīgs" (переводится как "циклический" или "устойчивый"), сообщили журналистам в понедельник представители Латышской группы развития языка при Рижском латышском обществе.

Слово "apritīgs" в последнее время полюбилось латвийским политикам, которые часто описывают идеальную экономику как "циклическую" или "устойчивую". Когда в мире не хватает стабильность, очень хочется поговорить об устойчивости.

За титул слова 2024 года также боролись "piesienkorķis" (обозначающее пластиковую крышку, прикрепленную к бутылке), "bēdiņš" (противоположность "смайлика", символизирующая грусть), а также "plašapmāns" (массовый обман).

Среди финалистов на звание худшего слова года первое место заняло слово "grafisks" ("графический"), которое, по мнению латышских языковедов, неправильно используется как замена словам "прямой, яркий, натуралистический, неприличный, жестокий". Это слово также неправильно употребляется и в других значениях, как, кстати, это наблюдается и в английском языке.

Среди финалистов на звание худшего слова года оказалось слово "rezultēties" ("результироваться"), вместо которого рекомендуется использовать слова "vainagoties" ("увенчаться"), "novest pie" ("привести к"), "kļūt" ("стать"), "radīt" ("создать"), "izraisīt" ("вызвать"). Также критику вызвало использование прилагательного "virāls" ("вирусный") в значении "что-то, что быстро распространяется" в любом контексте, а не только связанном с вирусами.

Среди финалистов оказалось и выражение "solo vecāks", "solomamma" или "solotēvs" (буквально "соло-родитель", "соло-мама", "соло-папа"). Жюри опроса призывает Терминологическую комиссию найти более благозвучные альтернативы этим словам. Хотя что там искать — родитель-одиночка, одинокие мать или отец.

За самый неудачный оборот года признано высказывание Министерства образования и науки в ответе депутату оппозиции Рамоне Петравиче: "Первичное выявление школ, которые не соответствуют запланированным критериям, является статистически легко достижимым ожидаемым результатом". Минобразования, очевидно, хотело сказать что-то умное, но что – никто так и не понял.

В свою очередь крылатой фразой 2024 года стало высказывание, прозвучавшее за несколько минут до конца этого самого года. Президента Латвии Эдгар Ринкевич в новогоднем обращении сказал: "Ja nu nesanāks. A ja nu sanāk?" ("Если не получится. А если получится?").

Еще он в этом обращении предлагал время от времени наступать на грабли, но использование Ринкевичем русского союз «а», вместо латышского «bet» задело языковедов гораздо сильнее.

В финал неоднозначных высказываний также вошла запись в Twitter "Правительство возглавлял Кариньш, а Сейм — Миериня" (игра слов: кариньш переводится, как войнушка, миериня – мирок).

Отмечены были также премьер-министр Эвика Силиня, которая во время заседания Сейма кричала депутату Эдварду Смилтену: "Не подавись, не проблюйся!".

А также слова председателя Комиссии Сейма Яниса Рейрса о рассмотрении государственного бюджета: "Кворум будет, но сходить в туалет будет сложно".

Годом ранее словом года в Латвии объявили atdēvēšana — «переименование». Очевидно, это было связано с приступом переименований улиц в городах Латвии.

Новыми для латышского языка в 2023 году стали snidzināt — мокрый снег (снегодождь). Kailendārds — календарь с эротическими фото (kails - голый). Sveškauns — стыд за другого человека. Аналоги последнего есть и в других языках: например, в русском языке прижилось выражение «испанский стыд».

Опрос "Слово года, худшее слово и крылатая фраза" уже 22-й год подряд проводит Латышская группа развития языка при Рижском латышском обществе в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии.