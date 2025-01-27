Скончался Янис Петерс – поэт и первый после краха CCCР посол Латвии в РФ (ДОПОЛНЕНО)

На 85-м году жизни ушёл в вечность выдающийся латвийский поэт, видный общественный деятель и дипломат Янис Петерс, сообщает ЛТВ.

Янис Петерс – латышский поэт и публицист, латвийский дипломат и общественный деятель – родился в 1939 году

Первая публикация стихов Я. Петерса — «Kaist pīlādzis sniegā» («Пылает рябина в снегу») — состоялась 24 февраля 1961 года в лиепайской газете «Коммунист».

В последующем работал редактором отдела прозы газет «Ļeņina Ceļš» (1963—1964), «Cīņa» (1964—1967) и журнала «Zvaigzne».

Первый секретарь Союза писателей Латвийской ССР (1985—1990). Первый лауреат Премии имени Оярса Вациетиса (1984).

Один из инициаторов создания Народного фронта Латвии. Первый посол независимой Латвии в Российской Федерации (1991—1997).

На стихи Я. Петерса написан ряд известных песен Раймонда Паулса, в числе которых — «Par pēdējo lapu» (Листья жёлтые), «Tai pilsētā» (В том городе), мюзикл «Сестра Керри» и др.

ДОПОЛНЕНО: Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил глубокие соболезнования родным и всем почитателям его таланта в связи с уходом из жизни выдающегося латышского поэта Яниса Петерса.

«Янис Петерс был выдающимся Мастером слова и искренним патриотом Латвии. Именно своей мыслью и силой слова он вдохновил Третье пробуждение, а его слова останутся вечными в нашей памяти: “Я хочу в своей земле стать колоколом, из которого вечно льются новые песни...”

Выражаю самые глубокие соболезнования супруге Яниса Петерса Байбе, его близким и всем почитателям его таланта в связи с уходом из жизни выдающегося латышского поэта и дипломата Яниса Петерса», — говорится в соболезновании президента Латвии Эдгара Ринкевича.

Соболезнования выразили также премьер-министр Эвика Силиня, глава МИД Байба Браже и другие официальные лица.

А вот одна из песен Раймонда Паулса, написанная на стихи Яниса Петерса: