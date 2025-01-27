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США оплатили обучение украинских беженцев латышскому языку 2

Наша Латвия
Дата публикации: 27.01.2025
LETA
США оплатили обучение украинских беженцев латышскому языку

124 украинских беженца изучали латышский язык в Риге в рамках интеграционного проекта, сообщили в Рижской думе.

Рижское самоуправление реализовало проект в сотрудничестве с посольством США в Латвии. Цель проекта - помочь украинским беженцам быстрее и эффективнее интегрироваться в латвийское общество и на рынок труда.

В рамках проекта предлагались различные мероприятия, в том числе курсы латышского языка, углубленное изучение музыки и культуры, тренинги на темы социальной интеграции и менторская программа "Беженец-беженцу", направленная на помощь другим беженцам из Украины.

Основной целевой группой проекта были украинские беженцы, зарегистрированные в Риге, независимо от их возраста, пола, уровня образования и других факторов.

В целом в мероприятиях проекта приняли участие более 250 украинских беженцев, 124 беженца прошли обучение латышскому языку, а 20 обученных украинских менторов были приняты на работу в программу "Беженец-беженцу".

Проект реализован при финансовой поддержке посольства США в Латвии в размере 184 543 евро. Общая стоимость проекта составляет 226 642 евро.

#латышский язык
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • ТТ
    Тим Тим
    27-го января

    И за одно уберите хохлоканалы на мове из трансляции кабельного,быстрей научатся титульному,просматривая LTV.

    11
    0
  • Д
    Дед
    27-го января

    А украинцы об этом просили? Они не собираются не жить здесь не учить этот язык.

    15
    0

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