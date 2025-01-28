Чиновники замерят качество образования в латвийских школах

До 2029 года Министерство образования и науки (МОН) планирует потратить на улучшение мониторинга качества образования в школах 21,2 млн евро, 85% из которых будут покрыты за счет средств ЕС.

Министерство объясняет необходимость таких мер тем, что до сих пор подобные исследования были сосредоточены не на индивидуальных способностях и прогрессе каждого ребенка, а на результатах централизованных экзаменов, когда изучать качество образования уже поздно. Новый инструмент позволит оказывать индивидуальную поддержку каждому ребенку уже с дошкольного возраста. Однако отраслевой профсоюз сомневается в целесообразности подобных расходов, указывая, что деньги нужно вкладывать не в очередные "замеры", а в решение проблем, в том числе в учебные пособия, которых по-прежнему не хватает.

В свою очередь МОН поясняет, что в настоящее время отсутствуют объективные данные об успеваемости и развитии каждого ребенка и поддержка оказывается слишком поздно, тогда как усовершенствованный инструмент позволит отслеживать главные показатели, выявлять сильные и слабые стороны каждого учащегося и оказывать необходимую поддержку. Мониторинг предусматривает сбор данных об освоении каждым ребенком основных навыков начиная с дошкольного возраста.

Diena