Опрос: в Латвии растёт поддержка Украины и вера в её победу

В конце прошлого года поддержка Украины среди жителей Латвии и вера в её победу выросли, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого по заказу Государственной канцелярии, пишет ЛЕТА.

61,7% жителей Латвии согласны поддерживать Украину до её победы в войне с Россией. Для сравнения, в июне 2024 года такую готовность выражали 50,7% опрошенных, а в сентябре — 53,8%. Таким образом, с июня доля сторонников увеличилась на 11%.

64,2% жителей Латвии хотят победы Украины в войне с Россией. В июне 2024 года эту позицию поддерживали 59,2%, а в сентябре — 60,6%. Рост составил почти 5%.

Увеличилось также число людей, которые верят, что Украина способна победить в войне. В июне 2024 года в это верили 47,7%, в сентябре — 48,9%, а в конце года уверенность выразили 51,5% респондентов.

Существенно возросла доля жителей, которые считают, что помощь Украине способствует защите Латвии от войны. Согласно последним данным, 64,2% опрошенных согласны с этим утверждением, тогда как в июне 2024 года согласных было 51,7%, а в сентябре — 53,3%. Рост составил 12,5%.

С июня также на 10,3% увеличилась доля тех, кто согласен с тем, что, помогая Украине, Латвия защищает Европейский союз (ЕС) от войны. В конце 2024 года с этим утверждением согласились 60,3% респондентов.

Поддержка вступления Украины в ЕС также выросла. Сейчас её поддерживают 48,3% опрошенных, по сравнению с 44,4% в июне 2024 года.

В конце 2024 года 48,2% жителей Латвии заявили, что готовы мириться с ростом цен, чтобы остановить войну в Украине. В июне такую готовность выразили 37,9%, а в сентябре — 36,2%.

Несмотря на то, что 24 февраля исполнится три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось число жителей, которые устали от новостей о войне и не хотят ничего о ней знать. В июне усталость выражали 40,9%, в сентябре — 46,9%, а в конце года — 38%, что почти на 9% меньше. Более того, на вопрос о наиболее интересующих темах, 37,9% респондентов указали, что интересуются именно войной России против Украины.

Опрос по заказу Государственной канцелярии провела компания Berg Research с 15 октября по 24 ноября 2024 года. В нём приняли участие 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, правительство Латвии, её общество и неправительственные организации предоставили Украине военную помощь на сумму не менее 524 миллионов евро, гуманитарную помощь и поддержку украинскому правительству на сумму не менее 71 миллиона евро, а также вложили около 234 миллионов евро в помощь беженцам и не менее 12 миллионов в развитие Украины.

С начала войны в Латвию прибыло 46 994 жителя Украины, из которых в настоящее время остаются 32 304.