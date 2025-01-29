В латвийском сегменте социальных сетей стремительно распространяется ролик Амира Айткулова, где молодой человек неуважительно высказывается о жителях Латвии, которые не понимают русский язык.

В рамках видео Айткулов обыгрывает ситуацию, где он обращается на русском к некоей продавщице на русском языке, а та отвечает ему на латышском, что не понимает русский язык.

Отношение молодого человека вызвала крайнее возмущение среди пользователей, которые начали взывать к президенту Эдгару Ринкевичу, главе МИД Байбе Броке, СГБ, полиции, а некоторые даже хотят наказать парня лично.

Es tās saprotu, ka šis suka jau ir izraidīts, ja, @edgarsrinkevics?



Jeb šis ir tas gadījums, kad tautai "JĀŅEM LIETAS TIEŠI SAVĀS ROKĀS", un šādus nekauņas tāpat kā pieminekļu apčurātājus jāsoda pašu spēkiem? https://t.co/Pe5HKPGV05 — Es Pats🇱🇻 (@Tas_es_Pats) January 28, 2025

Сообщается, что Айткулов является студентом из Казахстана, а также стендап комиком.