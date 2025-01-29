Зима возвращается? В начале февраля ожидаются морозы

С приходом февраля в Латвии ожидается похолодание, и во многих местах землю покроет снег, свидетельствуют последние прогнозы, пишет ЛЕТА.

В последний день января температура воздуха ещё поднимется до +6 градусов, но к концу недели будет колебаться около нуля, и во многих регионах пойдёт снег.

Ожидается, что на следующей неделе установится преимущественно небольшая минусовая температура. Временами будет выглядывать солнце, периодически возможны осадки — главным образом снег. Ветер в основном будет слабым.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе останется выше нормы, а февраль в целом прогнозируется примерно на четыре градуса теплее обычного.