Кто зарабатывает на латвийских пенсиях. И что происходит с пенсиями после смерти

Тем самым актуализирован вопрос, касающийся, без преувеличения, каждого нашего земляка. Главное только — дожить!

В настоящее же время объем средств в этой части пенсионного капитала в Латвии составляет примерно 8,5 млрд евро — более половины расходной части государственного бюджета.

Интересы общества и индивида

Но вот с дожитием у нас существуют известные проблемы. Точно так же и с семейственностью. Потому государство и решило переформулировать 8–ю статью закона, которая в пункте 1–м части 3–й теперь предусматривает, что в случае неполучения в течение 10 лет заявки наследника на выплату фондированного пенсионного капитала оный будет зачисляться в специальный пенсионный бюджет.

Эти деньги будут признаны бесхозным имуществом, и присяжный нотариус, согласно Гражданскому закону, отпишет их государству. "Интересы общества законодатель считает более защищаемыми, чем права родственников умершей персоны или других персон".

Что характерно: требования кредиторов к умершему из его пенсионного капитала погашаться не будут! "Законодатель политической целью установил, что накопленный капитал фондированной пенсии по возможности нужно удержать в пенсионной системе и для социальных нужд, а не для потребления".

Заработок управляющего

Ежегодно схемы пенсионных фондов обязывают предоставлять публичную отчетность по планам вложений средств. Должен иметься проспект — краткая и ясно изложенная информация о том, как управляющий пенсионным капиталом намерен на нем зарабатывать. Если таковой не отвечает нормативному регулированию, Банк Латвии отзывает регистрацию пенсионной схемы.

Управляющий пенсионной схемой, разумеется, получает вознаграждение — у нас она ограничивается 0,6% от суммы вложений, если та не превышает 100 млн евро. То есть теоретически пенсионный менеджер может иметь при этой планке 600 000 евро. Не Гаусс, конечно, но тоже неплохо.

Если же сумма вложений больше, то выплаты будут осуществляться по принципу регрессивности с понижением на 7,5% за каждые следующие 100 миллионов евро, пока не достигнут 0,2% в год. Поскольку, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Латвии пенсионные управляющие и без того получают в среднем больше, чем в этом клубе богатых стран.

Сколько банки зарабатывают на пенсионерах

"Банк Латвии изучил компоненту комиссионной платы латвийских банков–держателей и заключил, что в Латвии объем комиссии банков–держателей существенно не менялся в зависимости от объема находящихся в управлении держателя средств активов. С начала 2019 года до конца 2023 года размер комиссии банков–держателей 2–го пенсионного уровня уменьшился с 0,08% до 0,07%, хотя в этот период размер активов 2–го пенсионного уровня почти удвоился".

Между тем в Эстонии, где объем аналогичных средств на 2 миллиарда меньше, чем в Латвии, размер комиссии банков был 0,055%. "Некоторые эстонские управляющие 2–го пенсионного уровня в договоре между управляющим и банком–держателем даже указали, что их комиссионная плата не превысит 0,05% от активов и уменьшится до 0,042% от объема активов".

"По оценке Банка Латвии, имеющиеся в настоящее время на рынке комиссии банков–держателей есть очень высокие", — констатировано в аннотации к законопроекту. В 2025 году главное финансовое учреждение страны готовится проанализировать модели сотрудничества управляющих, банков и клиентов, в том числе управление рисками. Главное, конечно, чтобы сам БЛ прошел времена турбулентности с назначением своего шефа…

В документе среди прочего перечислены участники рынка — Латвийская ассоциация финансовой отрасли, INVL Asset Management, VAIRO, Indexo и Латвийская ассоциация капитала возможностей, которые "предлагали меньшее снижение потолков постоянной комиссии". Этот список можно интерпретировать как косвенное указание на местных алчных оппонентов Банка Латвии — в отличие от молчаливых и на все согласных скандинавских банков. Хотя у последних и так все хорошо!

Это никакое не наследство!

Но вернемся к потенциальному наложению любимым государством лапы на пенсию покойного, допустим, через 10 лет и один день. "Фондированный пенсионный капитал нельзя рассматривать в отрыве от пенсионной системы и существующего в ней принципа солидарности и иных целей, которых пенсионной системе надо достичь", — аргументируют свою позицию соответствующие инстанции.

"Принимая во внимание специфический характер фондированного пенсионного капитала, ибо также виды имущества и его защита, и вытекающие из них права и обязанности могут различаться, законодатель определяет, что накопленный капитал автоматически не считается частью массы наследства. Наследование фондированного пенсионного капитала не приравнивается к наследованию денежных вложений".

Так что, указывая кого–либо из своих родственников в качестве наследников пенсионного капитала, и время от времени радостно узнавая о цифири на Manapensija, нужно все–таки отдавать себе отчет, что во многом эта денежка — виртуальная. И государство в очередной раз напоминает народу, что в гробу карманов нет.