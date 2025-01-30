На следующей неделе в Риге, возможно, начнётся метеорологическая зима

Наша Латвия
Дата публикации: 30.01.2025
BB.LV
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, на следующей неделе в Риге завершится метеорологическая осень и начнётся метеорологическая зима, пишет ЛЕТА.

Метеорологическая зима наступает, если в течение пяти дней подряд средняя суточная температура воздуха остаётся ниже нуля. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, этот критерий в нынешнем сезоне ещё не был достигнут на метеостанции в центре Риги, а также в некоторых других частях страны, главным образом на побережье Курземе. Таким образом, пока продолжается метеорологическая осень.

В целом по стране метеорологическая зима началась 4 декабря, так как средняя температура воздуха в Латвии в период с 4 по 10 декабря была отрицательной.

С 1 декабря в центре Риги только в 11 суток средняя температура воздуха опускалась ниже нуля. Самый продолжительный период с такими показателями составил четыре дня подряд – с 3 по 6 января.

Самая низкая средняя суточная температура в столице этой зимой была зафиксирована 5 января и составила -3,2 градуса. Самая высокая – +7,5 градусов – наблюдалась 19 декабря. 29 января средняя температура воздуха в Риге достигла +6,6 градусов.

Согласно актуальному прогнозу Global Forecast System, метеорологическая зима в Риге начнётся 4 февраля. С этого дня средняя суточная температура воздуха в столице, по прогнозам, будет устойчиво ниже нуля. Местами морозы могут усилиться до -7 градусов.

До 3 февраля ожидаются осадки, возможно образование снежного покрова, однако сильный снегопад не прогнозируется, а предстоящие морозы, скорее всего, будут сопровождаться отсутствием снега.

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие две недели средняя температура воздуха в Латвии ожидается в пределах климатической нормы. Ранее прогнозировалось, что она будет на 4 градуса выше среднего показателя за 1991–2020 годы.

В середине февраля или во второй половине месяца, с возвращением тёплой погоды, может начаться метеорологическая весна.

Автор - Юлия Баранская
