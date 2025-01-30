Пришлось отменить

Как сообщили в Рижском самоуправлении, на днях было запланировано заключительное мероприятие проекта "Создание и реализация программы интеграции через обучение латышскому языку и курсы общественной интеграции для зарегистрированных в Рижском самоуправлении жителей Украины".

Однако в последний момент мероприятие было отменено, так как получено уведомление от посольства США в Латвии о том, что на срок до 90 дней или до дальнейшего пересмотра приостановлены финансируемые США программы, в которые входит и проект интеграции украинских беженцев в Риге.

В рамках проекта предлагались различные мероприятия, в том числе курсы латышского языка с углубленным обучением через музыку и культуру, обучение на темы социальной интеграции и менторская программа "Беженец — беженцу".

Главной целевой аудиторией проекта были зарегистрированные в Риге украинские беженцы. Всего в мероприятиях проекта участвовало более 250 беженцев, латышскому языку обучались 124 человека, а в программе "Беженец — беженцу" работает 20 обученных украинских менторов.

Проект был запланирован при финансовой поддержке посольства США на сумму 184 543 евро. Общая стоимость проекта составляет 226 642 евро.

Обучение остановлено

Тем временем стало известно, что вследствие решения США заморозить финансирование различных программ внешней помощи Национальному реабилитационному центру "Вайвари" пришлось временно ограничить обучение украинских специалистов.

В рамках финансируемого США проекта до настоящего времени свои знания и навыки повысили 187 украинских специалистов в области здравоохранения. Целью проекта является улучшение возможностей реабилитации в регионах, пострадавших от войны, и укрепление потенциала украинских специалистов.

В центре подчеркивают, что финансирование проекта является ключевым для покрытия расходов участников программы обмена опытом, их затрат на транспорт и проживание, а также для оплаты труда вовлеченных специалистов.

Несмотря на возможное прекращение финансирования, НРЦ "Вайвари" намерен искать пути для продолжения финансируемого США проекта обмена опытом. При этом центр подчеркивает, что сотрудничество с украинскими коллегами в рамках других проектов обмена опытом продолжится.

НРЦ "Вайвари" является ведущим медицинским учреждением Латвии в области реабилитации. Это государственное предприятие, 100% капитала которого находится в ведении Министерства здравоохранения. С 2014 года центр оказывает помощь пострадавшим в ходе войны на Украине и повышает квалификацию украинских медиков, организуя обучение как очно, так и дистанционно.

Все заморозить!

В конце января стало известно, что Госдепартамент США заморозил новое финансирование почти всех программ помощи за рубежом. Распоряжение Госдепартамента, направленное посольствам США по всему миру, запрещает новые государственные расходы.

Американские дипломаты обратились к государственному секретарю США Марко Рубио с просьбой сделать исключение для Украины в связи с планом заморозки международной помощи Вашингтоном. Ответ пока не получен.