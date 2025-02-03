Сюрприз: Латвии срочно придется где-то найти полмиллиарда евро 2 1483

Наша Латвия
Дата публикации: 03.02.2025
Если расходы Латвии на оборону увеличатся с нынешних 3,45% от валового внутреннего продукта (ВВП) до 5%, о чем говорили многие политики и на необходимость чего указал президент США Дональд Трамп, то это составит более полумиллиарда евро, которые необходимо изыскать, сообщила программа Латвийского телевидения "de facto".

Государственный центр оборонных закупок и логистики (VALIC) в следующие несколько лет значительно расширится и наймет на работу специалистов по закупкам, логистике, юристов, финансистов, поваров и ряд других специалистов, в целом около 200 человек.

В настоящее время бюджет VALIC составляет чуть менее 34 миллионов евро, но в течение двух лет центр возьмет на себя закупки, которые в настоящее время проводятся вооруженными силами. Изменения направлены на улучшение отслеживаемости движения товаров и использования денег. "Он [бюджет] составит несколько сотен миллионов, потому что в настоящее время мы предоставляем полный цикл управления конкретно для индивидуального снаряжения солдата, а также управляем финансами и договорами. Другие функции, например, вооружение, связь, транспорт, по-прежнему обеспечивают Национальные вооруженные силы, но после реформы обеспечения эти функции будут переданы нам, как и финансовое управление", - сказал руководитель центра Ален Андрулис.

Президент США Трамп заявил в январе, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Днем позже план увеличения расходов на оборону примерно до 4% был обнародован высшими должностными лицами Латвии - президентом Эдгаром Ринкевичем и премьер-министром Эвикой Силиней. Теперь политики - как из правящих партий, так и из оппозиции - говорят о цели в четыре и пять процентов в ближайшие годы. "Это в значительной мере будет определяться, во-первых, перечнем необходимых вещей и задач, представленных Министерством обороны, а во-вторых, конечно, финансовыми возможностями государства. И, кроме того, конечно, и тем, как быстро мы сможем вложить это финансирование - в покупку или строительство систем", - говорит президент Ринкевич. На вопрос о том, обусловлено ли решение увеличить бюджет не только ситуацией в сфере безопасности, но и ответом на призыв президента США, президент Латвии ответил, что увеличение расходов на оборону обсуждалось с литовскими и эстонскими коллегами на саммите в конце прошлого года, в том числе в контексте целей НАТО.

