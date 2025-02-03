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Уходя гасите свет: в Латвии вырастут цены на электричество 4

Наша Латвия
Дата публикации: 03.02.2025
BB.LV
Уходя гасите свет: в Латвии вырастут цены на электричество

С 1 июля произойдет повышение цен на электроэнергию для населения на 5%, которое уже утвердил Регулятор коммунальных услуг (Регулятор). Грядущий рост цен связан с отключением энергетических систем стран Балтии от российской сети и переходом на независимую работу.

До сих пор, Латвия была подключена к России и Беларуси в электросети БРЭЛЛ – для поддержания стабильности электросети стран Балтии, в том числе и Латвии.

Цена безопасности

В связи с грядущими переменами Регулятор сообщил: в сценарии при усредненных расходах на поддержание мощностей оператор системы передачи электроэнергии АО Augstsprieguma tīkls прогнозирует, что в 2025 году общие расходы в Латвии на этом могут составить 40,74 млн евро.

«Безопасность имеет свою цену. После синхронизации с европейской энергосистемой страны Балтии сохранят собственные мощности для поддержания баланса, что означает дополнительные расходы», – указывает председатель совета Регулятора Алда Озола.

Латвия выходит из БРЭЛЛ: что это значит

Электросети стран Балтии пока еще соединены с Россией и Беларусью. Однако с момента вступления в Европейский союз существовал план соединить балтийский энергетический остров с Европой и отключиться от БРЭЛЛ.

Срок действия действующего соглашения БРЭЛЛ истекает 7 февраля; 8-9 февраля нынешнего года будет физически прекращено электросоединение стран Балтии с Россией и Беларусью. В Латвии соединение пересекает границу в пяти местах возле Алуксне. В этот момент балтийская сеть синхронизируется и станет ясно, сработает ли план. Это, как уже сказано, создаст новые затраты. В этом году – 40 миллионов евро. Однако это только прогноз, о полной сумме затрат станет известно только после отключения.

Зачем все это надо попытался объяснить министр климата и энергетики Каспар Мелнис:

– Синхронизация направлена на то, чтобы мы сами могли обслуживать и контролировать сеть электроснабжения, обеспечивать стабильность и не зависеть от действий наших соседей. Однако в сложных геополитических условиях уязвимость общества выше, и чем ближе к установленной дате окончания проекта синхронизации, тем чаще мы сталкиваемся с дезинформацией...

Как указывают представители министерства чтобы уменьшить влияние расходов на синхронизацию на пользователей электроэнергии, операторы всех трех стран Балтии привлекли 85% софинансирования ЕС для укрепления инфраструктуры электросети Латвии, закупили оборудование для синхронизации и аккумуляторные системы, которые накапливают электроэнергию.

Расчеты, проведенные во всех странах Балтии, также показывают, что проект синхронизации не оказывает существенного влияния на общую стоимость услуги по электроэнергии.

Сколько придется доплачивать отдельной квартире

После отключения от России и Беларуси латвийской квартире, которая потребляет 100 киловатт-часов в месяц, придется переплачивать около 50 евроцентов. Или 6 евро в год.

Так, по крайней мере, прогнозируют местные энергетики.

Однако, как известно, даже небольшой рост цен на электричество вызывает цепную реакцию – подрастут и другие цены.

#электричество
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Антон Городницкий
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Комментарии (4)

  • НС
    Николай Семёнов
    3-го февраля

    И как ещё долго эти отморозки будут издеваться над своим населением?

    75
    1
  • Д
    Дед
    3-го февраля

    Да, ладно! Нас же убеждали, что эл-во подешевеет!

    102
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го февраля

    Сволочи! А обещали что никакого повышения цен на электроэнергию не будет, что это во благо жителей Прибалтики. Мерзоты!

    113
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го февраля

    Курочка по зёрнышку клюёт..Как говорится, "а десять старушек-уже рупь". Какую только херню и обираловку можно протащить под страшилкой слов "безопасность". И концлагерь с душегубкой, можно построить во имя этой "безопасности" 🙄

    150
    1

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