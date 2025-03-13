Подана заявка на проведение марша легионеров в Риге

Заявку в Рижскую думу подала организация VK Vilki. Хотя в предыдущие годы ее традиционно подавало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.

Если дума одобрит, то мероприятие будет проходить с 9:45 до 11:45.

Планируется шествие от улицы Скарню до памятника Свободы, а затем возложение цветов. Ожидается, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Заявка на проведение мероприятия против чествования латышских легионеров пока не поступала.