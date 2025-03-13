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Подана заявка на проведение марша легионеров в Риге 1

Наша Латвия
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Подана заявка на проведение марша легионеров в Риге

Заявку в Рижскую думу подала организация VK Vilki. Хотя в предыдущие годы ее традиционно подавало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.

Если дума одобрит, то мероприятие будет проходить с 9:45 до 11:45.

Планируется шествие от улицы Скарню до памятника Свободы, а затем возложение цветов. Ожидается, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Заявка на проведение мероприятия против чествования латышских легионеров пока не поступала.

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Комментарии (1)

  • Мп
    Мимо проходил
    13-го марта

    Заявка против и поступила бы, но вы пересажали и разогнали из страны всех, кто ненавидит нацизм.

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