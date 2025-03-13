Подана заявка на проведение марша легионеров в Риге

Заявку в Рижскую думу подала организация VK Vilki. Хотя в предыдущие годы ее традиционно подавало Лимбажское отделение организации Daugavas vanagi Latvijā.
Если дума одобрит, то мероприятие будет проходить с 9:45 до 11:45.
Планируется шествие от улицы Скарню до памятника Свободы, а затем возложение цветов. Ожидается, что в мероприятии примут участие 100 человек.
Tiekamies svētdien! pic.twitter.com/sF96X2trta— Ritvars Jansons (@RitvarsJansons1) March 13, 2025
Заявка на проведение мероприятия против чествования латышских легионеров пока не поступала.
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