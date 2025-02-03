В Латвии многие мужчины признались, что к ним приходят мысли о самоубийстве

Наша Латвия
Дата публикации: 03.02.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии многие мужчины признались, что к ним приходят мысли о самоубийстве

Каждый третий мужчина признается, что испытывал тревогу, депрессию или мысли о самоубийстве, свидетельствуют данные опроса общественного мнения.

По сравнению с прошлогодним опросом, в этом году на первый план выходит стресс на работе - 51 % опрошенных мужчин утверждают, что стресс и беспокойство, которые они испытывают, влияют на их психическое здоровье.

Тройка основных факторов стресса осталась прежней. Помимо стресса на работе, половина респондентов отмечает, что отношения с близкими и сверстниками, а также финансовые проблемы оказывают заметное влияние на их психическое здоровье. Физическое здоровье также влияет на психическое здоровье, но в этом году оно меньше беспокоит мужчин, чем в прошлом.

Хотя 56 % опрошенных мужчин утверждают, что общественные стереотипы, такие как "настоящие мужчины не плачут" или "мужчина должен быть успешным в карьере", не влияют на их эмоциональное состояние, половина из них говорит, что не чувствует себя комфортно, говоря о своих эмоциях с близкими людьми. Опрос показал, что только 18 % мужчин могут с уверенностью сказать, что получат поддержку и понимание со стороны семьи, коллег или друзей, если почувствуют депрессию.

Янис Цепуритис из ассоциации "Ogle" отмечает, что в Латвии один из самых негативных показателей самоубийств среди мужчин в ЕС - более 200 мужчин ежегодно заканчивают жизнь самоубийством.

Цепуритис отмечает, что большинство самоубийств связано с депрессией, психоэмоциональными проблемами и нежеланием обращаться за помощью, поэтому самое важное - нормализовать идею о том, что в эмоциях нет гендерных различий - и женщины, и мужчины могут чувствовать себя подавленными, разбитыми и попавшими в безвыходное положение.

"Ogle" призывает людей обращаться за помощью в таких ситуациях. Цель организации - снизить риск самоубийств в латвийском обществе и предотвратить проблемы с психическим здоровьем, рассказывая обществу об их важности.

#самоубийства #депрессия
Григорий Антонов
